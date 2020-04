La residencia del productor y promotor de música urbana Raphy Pina, en Puerto Rico, fue allanada este miércoles por oficiales de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI).

Así lo reporta el periódico puertorriqueño El Vocero, en cuya nota firmada por la periodista Melissa Correa Veláquez se establece que los agentes allanaron la residencia ubicada en la urbanización Caguas Real, de ese municipio.

“No tenemos idea qué es lo que están buscando, es una orden de allanamiento. Ellos sabrán lo que están investigando. No tenemos la menor idea de lo que buscan porque la orden de allanamiento es bien amplia. No sabemos, no es coherente. Es una expedición de pesca”, dijo a diario un allegado de Pina.

El empresario regentea a través de Pinarecords a las principales figuras de la música urbana en Puerto Rico. Entre otros regentea a Nati Nattasha, RKM-Ken-Y, y a Cencho Corleone, entre otros.

En 2012 el productor artístico fue arrestado en la ciudad de Nueva York acusado de fraude y lavado de dinero por el Servicio Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), según publicó el también diario boricua El Nuevo Día.