Almendras ayudan a controlar glucosa en sangre en diabéticos y prediabéticos

La inclusión de almendras en la dieta diaria puede ayudar a controlar y disminuir los niveles de glucosa en la sangre en pacientes con diabetes y prediabetes, explicó este sábado una especialista.

«El contenido nutricional de las almendras es excelente y puede ser una gran alternativa de snacks para quien vive con diabetes», dijo a Efe Carmen Ruiz Monroy, nutrióloga clínica para la actividad física y el deporte.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre, Ruiz Monroy explicó que, por ejemplo, una porción de 23 almendras tienen el mismo contenido de proteína que 30 gramos de queso o carne.

Precisó que esa porción ofrece un potente paquete de nutrimentos: 6 gramos de proteína, lo cual ayuda a combatir el hambre; 4 gramos de fibra dietética; 7,3 miligramos de vitamina E; 76 miligramos de magnesio y 210 miligramos de potasio.

«Además tienen grasas buenas, como monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son las grasas que cuidan nuestras arterias, nuestros tejidos y la vitamina E que es un antioxidante, lo que ayuda al paciente con diabetes al mantenimiento e integridad de sus tejidos», afirmó.

La diabetes es una enfermedad que se ha incrementando en todo el mundo. Según el más reciente reporte del 2019 de la Federación Internacional de Diabetes, más de 463 millones de adultos en todo el mundo la padecen.

Se estima que tan solo en México hay al menos 13 millones de personas con diabetes.

GLUCOSA CONTROLADA

Ruíz Monroy señaló que, con base en estudios realizados financiados por la Almond Board of California, se pudo demostrar que el consumo de almendras ayuda a controlar la glicemia y modera los niveles de glucosa en la sangre.

«Con respecto al colesterol sucede lo mismo. Cuando una persona tiene diabetes, el daño también se da en el sistema cardiovascular y lamentablemente el 50 % de diabéticos van a desarrollar problemas de hipertensión», afirmó.

Asimismo, dijo que el consumo de almendras durante las comidas reduce la glucemia postprandial y la ingestión crónica reduce la hemoglobina.

Además, un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition encontró que incluir almendras en el plan de alimentación de la persona que vive con diabetes o prediabetes puede mejorar ciertos factores de riesgo de esta enfermedad.

El estudio analizó los efectos de consumir una dieta que incluyera almendras con factores relacionados con la evolución de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular en adultos con prediabetes.

Después de 16 semanas de consumir una dieta con almendras, el grupo que consumió la dieta adicionada con almendras mostró mejoras estadísticamente significativas en los indicadores de sensibilidad a la insulina y de niveles de colesterol LDL, los cuales son factores de riesgo para enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2

«Las almendras son una botana «inteligente» para toda persona, incluyendo aquellos pacientes con diabetes tipo 2 como parte de un plan de alimentación saludable, pues también ayudan a evitar ayunos prolongados», argumentó.

Insistió, finalmente, en la importancia de que los pacientes con diabetes visiten a un nutriólogo que les guíe para saber qué comer y cómo comerlo.

«Se trata de hacer cambios en el estilo de vida, no solo de tratamiento farmacológico, sino de cómo están comiendo, cómo gastamos las calorías, eso es algo que tenemos que atender», concluyó.

Fuente: LD