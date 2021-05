Almonte revela Punta Catalina operará como un fideicomiso público

La termoeléctrica a carbón de Punta Catalina operará en los «próximos meses» como un fideicomiso público que le permitirá funcionar como una entidad independiente en el mercado eléctrico.

Así lo dio a conocer el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, en un comunicado difundido por ese organismo.

«Punta Catalina no será un apéndice de un ministerio o de la CDEEE, que va a desaparecer. No puede ser del Ministerio de Energía y Minas porque esta institución no puede tener empresas, sino que operará como entidad independiente, capaz de por sí misma, participar el mercado eléctrico», dijo el funcionario.

Almonte reiteró que el Gobierno no tiene contemplado la venta de los activos de la termoeléctrica de Punta Catalina, «porque aún ni siquiera se ha dado la carta de aceptación de ambas unidades».

Aclaró que la agenda del Ministerio de Energía y Minas con Punta Catalina es seguir las negociaciones con el consorcio contratista (Odebrecht-Tecnimont-Estrella) para resolver los problemas que le han presentado sobre la planta.

En ese orden, afirmó que aún las dos plantas están en garantía y no han dado la aceptación final de las dos unidades porque hay algunas cosas que todavía no satisfacen al contratante, es decir, al Gobierno dominicano.

Por otra parte, reveló que el Gobierno firmará «próximamente» contratos para la producción de 300 megavatios de energía eólica y solar, que se sumarán a los 800 megavatios que se producirán a gas natural en el municipio de Manzanillo, Montecristi.

Almonte manifestó que con la incorporación de esos más de 1,000 megavatios al sistema eléctrico habrá «abundante energía» en la nación para acabar «definitivamente» con los «históricos» apagones.

Fuente: EFE