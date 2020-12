Alofoke y El Pachá se burlan de la ceguera de Teodoro Reyes y él se lo goza

En una entrevista con el veterano bachatero Teodoro Reyes, los conductores radiales Santiago Matías “Alofoke” y Frederick Martínez (El Pachá), se burlaron de la ceguera que padece el artista y éste reaccionó entre risas, burlándose de su condición.

Conocido por su expresar públicamente su “amor” hacia las mujeres, sonriendo, Reyes manifestó que a raíz de su condición de ceguera, su guía para elegir su próxima pareja sentimental es tantear alguna parte de su cuerpo y determinar su contextura física, a lo que reveló que su preferencia es “delgada” y que “ve de lejos” si la intención de la fémina es monetaria.

En ese sentido, entre risas, el artista al ser cuestionado si alguna vez, por su condición, se ha topado con un transgénero o transexual, respondió “gracias a Dios no”.

Alegre, Reyes confesó que “nunca he tenido ojos, nunca he visto, mis ojos son artificiales y gracias a Dios nunca me ha hecho falta ver nada porque Dios me ha dado más de lo que yo esperaba”, comentario que fue recibido con jubilo y aplausos por los presentes en el momento.

Al ser cuestionado sobre el declive del género bachata, el artista aprovechó la ocasión para abogar por la música que por muchos años ha representado y manifestó que, todos los días surge un intérprete nuevo que le devuelve la vida al género musical.

Entre carcajadas, el intérprete de “Tu eres mi hembra” informó que el próximo 10 de diciembre se presentará en un concierto virtual junto a Bienvenido Rodríguez, artista que también sufrió perdida de su visión, en una presentación que denominaron “Nunca antes vista”.

Asimismo, Teodoro reveló que se encuentra culminando su próxima producción musical, acotó que “no le hacen faltas los ojos para ver lo que hay a su alrededor”, al ser cuestionado en relación al modo en que percibe la belleza de sus parejas sentimentales.

Fuente: El nuevo diario