Alumno usa mascarilla para hacer “chivo” en examen

Un alumno iraquí se volvió viral en las redes sociales por llevar un “chivo” (chuleta) en la mascarilla durante un examen.

“Esta foto está en todas partes. Nueva forma de hacer trampa en los exámenes. #MaskUp”, fue el mensaje publicado por un usuario en Twitter con la fotografía.

En la imagen se observa cómo en el interior de la mascarilla están pegados “chivos” con apuntes y fórmulas para copiar en un examen.

This photo is everywhere on #Iraqi social media

New way of cheating in exams. #MaskUp pic.twitter.com/7JBcTy45Av

— Sangar Khaleel (@SangarKhaleel) April 5, 2021