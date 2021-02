Amable Aristy Castro recibe segunda dosis de vacuna contra la covid-19

Santo Domingo.-El ex senador por la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, informo este martes que recibió la segunda dosis de la vacuna para prevenir la COVID-19.

Aristy Castro dijo sentirse perfecto luego ser vacunado y está lleno de esperanza de que el fármaco “nos ayudará a todos a salir de estos difíciles momentos”.

En un mensaje colgado en redes sociales indicó que luego de recibir la dosis tuvo que esperar 15 minutos para ver si sucedía alguna reacción, pero no hubo ninguna.

“En la mañana de hoy nos hemos puesto la segunda dosis de la vacuna para prevenir el COVID-19. Tuve que esperar 15 minutos para ver si sucedía alguna reacción, pero gracias a Dios no hubo ninguna reacción. Me siento en perfecto estado de salud con mucha Fe y esperanza de que esta herramienta nos ayudará a todos a salir de estos difíciles momentos. Les exhorto a todos a que nos vacunemos, a que no le tengamos miedo a la vacuna, pues esta es la única vía por el momento para que volvamos a convivir en normalidad”, escribió el dirigente político.

