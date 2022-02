Amazon anuncia aumento de precio su servicio Prime

Amazon, la plataforma mundial de comercio electrónico, ha informado a sus clientes que el servicio de suscripción a Amazon Prime subirá de US$12.99 a US$14.99, incremento que será a partir de este viernes 18 de febrero.

De igual manera, también informó que anual el mismo servicio subirá de US$119 a US$139.

Los usuarios de Amazon recibieron un correo con los nuevos precios.

«Desde el último cambio de precios en 2018, hemos añadido una mayor selección de productos disponibles con envio rápido, gratis e ilimitado a través de Prime, y ampliamos la cobertura de entrega gratis el mismo dia de 48 a 90 áreas metropolitanas de Estados Unidos», dice el email de la plataforma estadounidense.

«Además, Prime Video ha triplicado el número de series y peliculas originales de Amazon, y el próximo mes de septiembre estrenara la esperada serie de The Lord of the Rings: The Rings of Power y se convertirá en el hogar exclusivo de Thursday Night Football de la NFL», cita Amazon.

Informó que se han añadido nuevos beneficios, como ahorros en medicamentos recetados y entrega rápida y gratuita de Amazon Pharmacy, y la continua expansión de Amazon Music para los miembros de Prime, Prime Reading y Prime Gaming.

A propósito de Amazon, el Gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estudia un proyecto para cobrar impuestos a las plataformas digitales, incluyendo a Amazon, Google, Facebook, Netflix, Uber, AirBNB, y otros.

