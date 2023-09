Amelia Alcántara tras cancelación: «Me llena de tristeza tener que decir adiós»

Send an email

La influencer Amelia Alcántara fue despedida este miércoles del programa Sin Filtro Radio Show, donde se desempeñaba por más de cuatro años como panelista.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en la cual mostró la carta de desahucio por parte de la empresa Alofoke Media Group.

«Son tantas las palabras que quiero decir, que no las encuentro. Hoy me entregaron mi carta de cancelación del espacio en donde por casi 5 años construí una nueva Amelia. Me llena de tristeza tener que decirle adiós a Sin Filtro Radio Show ya que se convirtió en mi segunda casa, en donde tantas veces reí y también lloré», escribió.

Amelia Alcántara

Alcántara agradeció al público «que siempre me apoyó y también darle las gracias a Santiago Matías, Melvin de León y David Cóbrate, por el apoyo que me brindaron todo este tiempo, y por aceptarme con mis defectos y virtudes».

«Sé que he cometido errores como cualquier ser humano, pero también sé que aguanté muchas cosas por seguir en mi trabajo. Hoy me voy con el corazón derrotado pero a la vez agradecida por la oportunidad y la confianza depositada en mi talento», añadió.

La exconductora del espacio radial había sido suspendida en el mes de mayo.

Ahora, el programa Sin Filtro Radio Show, que se emite de lunes a viernes a través de la estación KQ 94.5fm, continuará con los panelistas Robert Sánchez, Gary Acosta, Juan Carlos Albelo y Caro Brito.

A continuación el texto íntegro de la carta de cancelación:

Sra. Estefanía Alcántara,

Sus manos.

Vía de entrega: Personal

Ref.: Comunicación de desahucio.

Distinguida Sra. Alcántara,

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente tenemos a bien informarle que nuestra empresa ha decido prescindir de sus servicios.

Al tenor del párrafo precedente, el presente DESAHUCIO se ha realizado conforme a todo el marco jurídico dominicano, observando de manera principal, la Constitución y el Código de Trabajo Dominicano, específicamente los artículos 75 y siguientes sobre terminación del contrato de trabajo por desahucio. En virtud de lo establecido por estas disposiciones legales, estamos facultados para ejercer esta terminación de contrato de trabajo.

En la tesitura anterior, queremos resaltar lo siguiente:

Único: el empleador tiene el derecho de poner fin al contrato de trabajo mediante la figura del desahucio, sin alegar causa alguna, en virtud de las disposiciones del artículo 76 del Código de Trabajo Dominicano; debiendo pagar al trabajador las prestaciones laborales correspondientes. En esa tesitura, le invitamos a que pase por nuestra oficina a retirar el pago correspondiente.

En caso de que tenga alguna duda o inquietud con respecto a la presente terminación de contrato y/o monto que hemos calculado sobre sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, le sugerimos que realice una consulta por ante los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo.

