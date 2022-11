Amenazan al ministro de Educación: «Al chino hay que darle un tiro»

Santo Domingo.- El ministro de Educación, Ángel Hernández, denunció este martes que fue amenazado de muerte debido proceso de investigación que se realiza en el Minerd tras su designación como titular de la institución.

«Al chino hay que darle un tiro», fue el mensaje que recibió Hernández hace un mes a través de un tercero, sin que se conozca aún el emisario.

Al ser entrevistado en el programa matutino El Día, transmitido por Telesistema canal 11, el funcionario aseguró que, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) está al tanto de dicha amenza para que realice las investigaciones de lugar.

«Hay que hacer un revisión seria de lo que pasa en Educación. En lo personal, yo incluso hasta recibí una amenaza, se la pasé al DNI. Al chino hay que darle un tiro, me lo hicieron llegar a través de un tercero, la mandaron por escrito pero yo se la mandé al DNI, no se sabe de dónde provino, ellos investigarán, eso hace más de un mes, yo no le doy seguimiento a eso, yo realmente solo cumplo con mi trabajo», expresó.

El ministro de Educación, Ángel Hernández, durante la entrevista en el programa El Día.

Al ser cuestionado si dentro del Ministerio de Educación existen estructuras mafiosas, Ángel Hernández respondió: “En el ministerio hay muchos problemas, yo no puedo decir que son estructuras mafiosas, yo solo puedo decir que hay muchos contratos que son indebidos, se han hecho muchas cosas”.

«Se han hecho muchas cosas pero eso quita el papel, el tiempo que uno debe dedicar a lo que es primordial en el Ministerio, que es la educación, tiene que dedicarlo a resolver temas que son coyunturales, ese tipo de cuestión es lo que hay que resolver para poder dedicarse a las cosas que puedan incidir en el Ministerio que es mejorar la calidad del proceso educativo», puntualizó Hernández, quien fue designado en esa posición el pasado 3 de agosto, en sustitución de Roberto Fulcar.

Añadió que el mayor esfuerzo que ha tenido que hacer en el tiempo que lleva en el cargo, ha sido dedicarse a resolver las urgencias administrativas sin descuidar lo que tiene que ver con mejorar la calidad del proceso educativo.

«El estar tres meses en este Ministerio es casi como hacer un doctorado, tanto en el aspecto administrativo como en lo que tiene que ver con el aspecto pedagógico del sistema», consideró.

El funcionario fue enfático al indicar que dentro del Ministerio de Educación hay «muchas cosas que investigar», actualmente hay un equipo de abogados que ha sido designado para analizar todas las licitaciones que se han hecho en la entidad desde hace 8 años.

«Esto tratando de procurar ver de todos esos contratos cuáles se han cumplido y cuáles no, ocurre que cada vez que se hace una licitación y se hace un lote a la persona cuyo contrato se registra, se le entrega un 20% del valor y hay contratos de 100 millones, de 50 millones… pero todos esos 20% que la gente tiene en los bolsillos, no han tenido ningún efecto, es decir no han entregado los bienes que han sido contratados», apuntó Ángel Hernández.

