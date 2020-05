American, Delta y Copa anuncian reinicio de vuelos para RD

Las aerolíneas American, Delta y COPA anunciaron la reanudación de sus vuelos a aeropuertos en República Dominicana, suspendidos desde el pasado mes de marzo cuando el Gobierno cerró el país por vía aérea y marítima y el tráfico transfronterizo con Haití.

Estos programas de vuelos son tentativos y están sujetos a que las regulaciones de los gobiernos lo permitan.

DELTA

Delta iniciará el 30 de mayo próximo y tiene las rutas Nueva York-Santo Domingo, inicialmente sólo los sábados, y no el vuelo diario que ofrecía entes de la suspensión. Además, eliminó su vuelo diario Nueva York-Santiago.

Otros vuelos eliminados a destinos de América Latina y el Caribe desde Atlanta afectan a Guatemala, Buenos Aires, Cancún, Liberia (Costa Rica), Nassau, Providenciales (Turcas y Caicos), Quito, Santiago de Chile, San Pablo y a ciudad de México desde Salt Lake City.

Delta explica que las regulaciones gubernamentales de viaje continúan dando forma al horario de su red. Si bien el cronograma de la aerolínea para el segundo trimestre de 2020 es un 85 % más pequeño que el mismo período del año pasado, Delta continúa brindando un servicio esencial a ciudades clave a nivel mundial junto con un servicio esencial en todo EE. UU

Señala que sus nuevas políticas “hacen que sea más fácil mantener una distancia segura en el aire y en el suelo, así como medidas de limpieza elevadas que establecen un nuevo estándar de limpieza”; y también ofrece flexibilidad adicional al momento de realizar cambios en los planes de viajes, y tiene “vuelos gratuitos para voluntarios médicos”.

AMERICAN

American Airlines (AA) informó el inicio de sus vuelos al país para el 4 de julio. Su programa retoma sus vuelos a Santo Domingo (AILA), Punta Cana (PUJ), Santiago (STI) y Puerto Plata (POP).

Ha dispuesto que el personal de vuelo use mascarilla y requerirá a partir de mayo que los pasajeros también lo hagan a bordo del avión, siguiendo las indicaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que afirma que “una simple cubierta facial retrasa la propagación del virus”, y ayuda a que quienes pueden tener el virus y no lo saben no lo transmitan a otros.

Además, American informó que distribuirá toallitas desinfectantes y cubiertas faciales a los clientes, según lo permitan los suministros y las condiciones operativas; y explicó que todos sus aviones en las rutas principales y la mayoría en las regionales “están equipados con filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA). Además, el aire de la cabina en todos los aviones estadounidenses se cambia aproximadamente de 15 a 30 veces por hora, o una vez cada dos o cuatro minutos, de manera similar al estándar para los hospitales”.

Asegura que ha ampliado la frecuencia de limpieza de las áreas de los aeropuertos bajo su control, incluidas las puertas, mostradores de boletos, mostradores de servicio de pasajeros, oficinas de servicio de equipaje y salas de miembros del equipo. También indica, está utilizando medios físicos para alentar el distanciamiento social en las puertas y mostradores de boletos.

COPA AIRLINES

COPA informó que ha fijado el 1 de junio para reanudar sus vuelos a República Dominicana. La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá prorrogó hasta el 22 de mayo de 2020 la suspensión de las operaciones aéreas regulares.

Explica que una vez se reanuden las actividades aéreas en Panamá, retomará sus operaciones a partir del 1 de junio, en cuando “reciba los permisos requeridos por las autoridades correspondientes de los demás países de la región”, aunque espera aumentar, entre el 23 y 31 de mayo, el número de vuelos humanitarios, con el objetivo de transportar a más pasajeros de regreso a sus hogares.

COPA informó que comenzará sus actividades desde Panamá con aproximadamente un 10% del total de las operaciones existentes previo al COVID-19, “debido a una demanda de pasajeros muy baja en el corto y mediano plazo; un alto nivel de cancelaciones de reservas; y a que la mayoría de los países de la región mantienen restricciones operativas o de ingreso a su territorio”.

Asegura que reactivará sus operaciones aplicando “todos los protocolos de salud, higiene y sanidad requeridos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, así como una serie de nuevos procedimientos para reforzar aún más este aspecto, los cuales están siendo desarrollados y serán incorporados y anunciados más adelante.

Fuente: Resumen Turismo