¡Amerizaje exitoso! Orión regresa a la Tierra y completa la misión Artemis II

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La nave Orión amerizó con éxito este viernes en el océano Pacífico, marcando el regreso seguro de los astronautas y el cierre de la misión Artemis II.

La cápsula descendió suavemente con ayuda de sus paracaídas, completando una de las fases más críticas del viaje espacial sin contratiempos.

Tras el amerizaje, los astronautas fueron confirmados como sanos y salvos, lo que representa un momento clave para la NASA.

Desde el lanzamiento, tanto los controladores de la misión como la tripulación habían señalado este instante como el más esperado del recorrido.

Operativo de recuperación en marcha

Luego del contacto con el agua, se activaron de inmediato los protocolos de recuperación para asistir a la tripulación y asegurar la cápsula.

Equipos especializados se encargan de trasladar a los astronautas y evaluar el estado del vehículo tras su reingreso.

El amerizaje es una maniobra en la que una nave espacial desciende y aterriza en el agua, generalmente en el océano, utilizando paracaídas para reducir la velocidad y garantizar un impacto controlado.

Este método es ampliamente utilizado por agencias como la NASA debido a que el agua ayuda a amortiguar la caída y facilita las operaciones de recuperación de la tripulación.

Con información de CNN.

FUENTE: N DIGITAL