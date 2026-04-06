Amplían horario de la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos

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La Metropolitana De Transporte informó sobre la ampliación del horario del Metro en la Línea 2C como parte del período de marcha blanca gratuita.

El cambio de horario anunciado es de lunes a sábado de 06 de la mañana hasta las 08 de la noche, mientras que los domingos y feriados será de 08 de la mañana a 8 de la noche.

La entidad colocó en sus redes sociales la información en la cual destacó que con el ajuste, los usuarios podrán desplazarse durante un horario más amplio, lo que permitirá mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado, al tiempo que resaltó que el servicio mantiene el transfer incluido en su estación Franklin Mieses Burgos.

Esta medida busca optimizar la experiencia de los pasajeros y fomentar el uso del transporte público en el municipio de Los Alcarrizos.

Anteriormente, el medio de transporte funcionaba en horario de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de noche, en tanto que los fines de semana estaba habilitado los sábados de 10 de la mañana a 12 del medio día; domingos y feriados de 12 de la tarde a 8 de la noche.

Fuente: N Digital