Ana Gabriel: «Santo Domingo, República Dominicana, ya estoy aquí para ti»

La mexicana Ana Gabriel, apodada «La Luna de América», ya se encuentra en suelo dominicano. Con un video desde su habitación de hotel, mostrando un poco la ciudad, la intérprete de «Ay amor» expresó: «Lo que yo prometí hace años. Santo Domingo, República Dominicana, ya estoy aquí para ti».

La laureada artista continuó con un semblante feliz, diciendo que son tres conciertos que «no me dejarán mentir el amor y el agradecimiento que siento por todos ustedes. Los quiero mucho, gracias por tantas muestras de amor«.

«Les mando mi besito de amor, mi besito de avión y mi besito del alma», se despidió.

Aunque inicialmente solo tenía pautado un concierto en el Palacio de los Deportes, la producción habilitó tres, siendo el primero los días sábado 29 y domingo 30 de abril, para cerrar el 2 de mayo.

«Por amor a ustedes» es el show que protagonizará la intérprete de «Quién como tú», «Ay amor,» «Luna», «Simplemente amigos,» y «Aquí estoy,», entre otros.

El anuncio de que la artista vendría al país, generó muchas expectativas, lo que ella agradeció.

«Definitivamente República Dominicana no se alejó de mí, me trastornó el corazón, la mente y me volvió a mostrar que su amor sigue tan fuerte como hace 30 años», así reaccionó Ana Gabriel al enterarse del apoyo del público.

Nathalie Hazim y Badir abrirán los conciertos, pautados para las 9:00 de la noche. Las boletas se agotaron.

Fuente: DL