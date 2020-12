Andrés García sobre su deteriorado estado de salud: “Últimamente me han entrado ganas de morir”

Andrés García es conocido por ser un icono de los 70 y 80, su explosiva personalidad y su aspecto físico lo llevaron a ser el “consentido” de las mujeres. En su vida ha hecho “lo que da la gana”, pero a esta altura del juego el actor se siente muy cansado, producto de las enfermedades que le ha tocado sufrir y por eso no descarta alguna acción extrema, si llega el momento en que ya no aguante más.

Su salud se ha deteriorado con el paso de los años debido al cáncer que padeció y las cirugías a las que ha sido sometido por los problemas con la columna vertebral y aunque ya después de siete años sin poder caminar y a uno de la última intervención, el histrión de origen dominicano puede dar algunos pasos y dejar la silla de rueda, confiesa que con la fibromialgia se le hace muy difícil.

En entrevista con el programa “De primera mano”, el galán de telenovelas confesó que la fibromialgia y la osteoartritis son cada vez menos soportable y reveló si estaría dispuesto a ponerle punto y final a su malestares.

“Últimamente ya me han entrado ganas de morir, antes quiero hacer algunas cosas, pero tampoco me parece bien de mi parte dejar de hacer unas cosas de mi trabajo y de contacto en el público, que es lo que quiero sacar dentro de diez o quince días, una idea que me parece maravillosa y quiero llevarlas a cabo”, expresó García.

El protagonista de “El cuerpo del deseo” dijo que quiere volver a hacer ejercicio y meterse a mar, pero los dolores en los huesos no se lo permiten y por esa razón piensa mucho en la muerte.

En ese sentido, el intérprete reveló que: “Llegado el momento me echo mi ayudadita y me voy solo para el otro mundo (…) Creo que si una persona ya no puede valerse por sí misma, los dolores y ya te sientes muy mal, y ya no encuentras nada bueno o positivo que tengas que aportar, pues está bien que te salgas de la jugada, porque cuando uno muere se termina el juego, como dicen los americanos ‘the game is over’, así uno ya no está sufriendo”.

El actor tiene pensado hasta cómo lo haría y así lo confesó: “Mientras el cuerpo me responda, le voy a seguir echando ganas, pero si llega el momento, espero tener el valor de darme yo solo el empujón para afuera, (lo haría) en el mar, me meto y solito me ahoga, aquí lo tengo”.

Esta no es la primera vez que García habla sobre este tema, hace unos meses dijo que se sentía en la antesala de la muerte.

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado”, dijo a la revista Tv y Novelas.

Por esta razón, ya tiene preparado su testamento y a quiénes le dejará su herencia. Andrés anunció que el actor y empresario Roberto Palazuelos será la persona que heredará la mayoría de sus bienes, pues dice que está al pendiente de él, más que sus propios hijos.

Fuente: Listín Diario