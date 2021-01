Ángel Ovalles: “Quien maneja las cuentas de los Gigantes no se imagina el bien que nos hizo”

Pero Ovalles también habló de la posibilidad de llevar a Robinson Canó la Serie del Caribe Mazatlán 2021.

La revelación la hizo en el programa Grandes en los Deportes, donde también informó que de su parte cuenta con el dirigente Félix Fermín para la próxima temporada

“Me interesa agregar gente como Jorge Mateo, Jeimer Candelario, José Sirí, y quien sabe si Ronald Guzmán, Fernando Abad, Jhan Maríñez, Jumbo Díaz, Junior Lake. Vamos a hacer el trabajo”, informó Ovalles.

Sobre el intermedista de los New York Mets, Robinson Canó, indicó que ha escuchado que el jugador de Grandes Ligas tiene interés de participar en la Serie del Caribe, y que no tiene la certeza de ello, pero hará las gestiones de lugar.

En referencia al dirigente Fermín dijo que “está renovado desde ya para la temporada 2020-21. El Gato tiene el respeto mío y de todos los jugadores. Él no me va a decir que se va a retirar. Espero sabe cuál es su pensar, él no me va a decir que no.”

Además indicó que la rotación de abridores de las Águilas Cibaeñas permanecerá intacta para la justa caribeña, incluyendo al lanzador panameño Andy Otero y a Carlos Martínez.

“Él (Carlos “Tsumani” Martínez) me prometió que hará una salida en la Serie del Caribe y solo espera el permiso de los Cardenales de San Luis para confirmarlo. Estamos trabajando en ello”, señaló en el programa radial dominicano conducido por Enrique Rojas y Dionisio Soldevila.

Sobre su situación de salud, Ángel Ovalles informó que desde el primer partido de la serie, recibió el diagnóstico positivo de Covid-19 junto a su familia, y que gracias a Dios solo han tenido síntomas leves y están en recuperación.

Las Águilas Cibaeñas se coronaron campeones de la temporada LIDOM 2020-21 al derrotar en un enfrentamiento al mejor de 7 partidos ante los Gigantes del Cibao, regresando de una desventaja 1-3 en la Serie Final.

Fuente: DL