Ángel Rondón dice estar tranquilo a pesar de declaraciones de testigo brasileño

“ Él está diciendo lo que dicen los delatores. Él no dice nada nuevo ”, agregó Ángel Rondón.

Agregó que no tiene contratos con compañías que no sea Odebrecht y que, si esta última tenía mecanismos de transferencias de dinero con otras, él no los conoce.

“Mis contratos están con Odebrecht, no están ni con Kleinfeld y constructora del Sur, que mencionó”, dijo Rondón.

Las juezas del tribunal suspendieron la audiencia de hoy, la cual seguirá el próximo lunes 11 a las 9:00 de la mañana.

Odebrecht admitió que pagó en la República Dominicana 92 millones de dólares en sobornos, entre 2001 y 2014, pasando por tres presidentes, para obtener la adjudicación de obras del Estado.

Además, de Rondón y Pittaluga, son acusados por el Ministerio Público, otras cuatro personas más, del grupo de 14 que fue inicialmente sometido.

Los acusados son Roberto Rodríguez, Tommy Galán, Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa.

