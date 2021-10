Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos condenados por el caso Odebrecht

Solo el empresario Ángel Rondón Rijo y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, resultaron condenados por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró este jueves que no hay peligro de fuga, por lo tanto, no varió la medida de coerción, es decir que no irán a la prisión, sino que estarán en libertad condicional y no podrán salir del país sin autorización judicial.

En tanto, ordenó el decomiso de empresas, bienes muebles e inmuebles de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa.

Ángel Rondón fue encontrado culpable por los delitos de sobornos y lavado de activos, lo condenó a ocho años de reclusión.

A Díaz Rúa lo encontraron culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y fue condenado a 5 años de reclusión y al pago de 200 salarios mínimos.

Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez fueron favorecidos con la absolución del proceso judicial, pues según el tribunal, el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para demostrar su acusación contra estos descargados.

El tribunal levantó todas las medidas de coerción contra estos porque no se retuvo responsabilidad penal. Se rechazó el decomiso de todos los bienes de estos ciudadanos que fueron absueltos.

