Anonymus se responsabiliza de ataques cibernéticos contra Rusia

El grupo de piratas informáticos Anonymous anunció este jueves, a través de su cuenta de Twitter, que están involucrados en los ataques cibernéticos contra el Gobierno ruso.

«Anonymous está actualmente involucrado en operaciones contra la Federación Rusa.

Nuestras operaciones están dirigidas al gobierno ruso. Es inevitable que el sector privado también se vea afectado. Si bien este relato no puede pretender hablar por todo el colectivo Anonymous, podemos de hecho informar las verdades de las acciones colectivas de Anonymous contra la Federación Rusa. Queremos que el pueblo ruso entienda que sabemos que es difícil para ellos hablar en contra de su dictador por temor a represalias», escribieron.

Los ‘hackers’ hicieron un llamado de paz y aclararon que el ciberataque está dirigido «a las acciones del gobierno ruso y de Putin».

«Nosotros, como colectivo, solo queremos paz en el mundo. Queremos un futuro para toda la humanidad. Por lo tanto, mientras que la gente de todo el mundo hace pedazos a sus proveedores de internet, comprenda que está totalmente dirigido a las acciones del gobierno ruso y de Putin», añadieron.

Pidieron al pueblo ruso unión para enfrentar a «su dictador».

«Pónganse en el lugar de los ucranianos que están siendo bombardeados ahora mismo.

— Anonymous (@YourAnonNews) February 24, 2022