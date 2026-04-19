ANPA denuncia cancelación del seguro de vida de los agrónomos y responsabiliza al ministro Oliverio Espaillat

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La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) responsabilizó al ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, por la cancelación del seguro de vida colectivo que protegía a los técnicos del sector, una conquista histórica de más de 50 años que, según el gremio, fue dejada caer pese a las advertencias realizadas con suficiente anticipación.

La reacción se produce tras la notificación de Seguros Reservas sobre la cancelación de la póliza del Ministerio de Agricultura por falta de pago, acumulando una deuda de RD$1,356,262.14, correspondiente a facturas pendientes desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026.

Tito Hernández, presidente de la ANPA, afirmó que la situación era totalmente evitable y denunció que las autoridades fueron advertidas a tiempo sobre el riesgo de perder este beneficio.

Fuente: RC