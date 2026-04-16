Ante advertencia del FMI, legisladores ponderan acciones del Gobierno por impacto de guerra en Irán

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Santo Domingo.- Ante la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los efectos económicos de la guerra en Irán, legisladores ponderaron las acciones del Gobierno, en medio de un escenario internacional marcado por el alza del petróleo, la incertidumbre financiera y la desaceleración del crecimiento global.

Desde la oposición endurecieron las críticas al manejo económico de la administración del presidente Luis Abinader. Charlie Mariotti Paz afirmó que “no hay un plan claro, no hay una estrategia correcta”, al tiempo que advirtió que el cambio en la perspectiva crediticia y el bajo crecimiento reciente están afectando la economía.

“Se va a hacer más difícil el acceso a dinero… tenemos que ejecutar el dinero que tenemos de manera más eficiente”, sostuvo, al insistir en reducir el gasto corriente y priorizar la inversión de capital.

En la misma línea, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Félix Michell cuestionó el incremento del endeudamiento y la falta de disciplina fiscal. “Luce que va a haber una economía que va a decrecer”, advirtió, tras señalar que el Gobierno mantiene una falsa postura de querer disciplinarse mientras continúa aprobando préstamos.

“Ya está viniendo una etapa muy delicada de grandes ligas en la economía y si ellos no pudieron, vamos a decir en los tiempos estables, menos van a poder ahora y entonces el FMI hace una advertencia real con sustento y ojalá y ellos pasen de la pose de querer buscar la foto del consenso y hablar con la oposición a la acción correcta”, puntualizó.

Desde el oficialismo, representantes del Partido Revolucionario Moderno defendieron la respuesta gubernamental ante la coyuntura internacional. Carmen Ligia Barceló aseguró que “el equipo económico del Gobierno ha estado tomando las medidas justas a medida que el conflicto avanza”, y llamó a la población a actuar con prudencia: “es un momento de ahorro, de austeridad y de no gastar demasiado”.

En tanto, el senador Julito Fulcar valoró la búsqueda de consenso impulsada por el presidente Luis Abinader, destacando que “es el momento para… tomar medidas previsorias que nos garanticen estabilidad macroeconómica y paz social”.

“El planteamiento del Fondo Monetario Internacional tiene asiento, tiene asidero porque de verdad que estamos viviendo un momento de incertidumbre a nivel global provocado por esta situación de crisis y de guerra que estamos viviendo y es necesario, es importante y es trascendente que podamos justamente tomar medidas previsibles que nos eviten caer en un estado de crisis en la República Dominicana”, agregó Fulcar.

El FMI advirtió que el conflicto en Irán ha provocado un déficit global de petróleo, elevando los precios del crudo y generando presión inflacionaria, especialmente en economías dependientes de importaciones energéticas como la dominicana. En ese contexto, el organismo redujo su previsión de crecimiento mundial a 3,1 % para 2026, alertando sobre un panorama económico más complejo en los próximos meses.

Fuente: De Ultimo Minuto