Antes y después de JLo, así luce la piel de tres generaciones

Sobre JLo Beauty

‘La belleza no tiene fecha de vencimiento‘, es la creencia en la que se cimienta la línea; ideal para quienes buscan el ese brillo interno y externo, invalidando el ideal de un envejecimiento adornado de resignación sin brillo, ni hermosura.

JLo Beauty, que desde enero se comercializa en Amazon, Sephora y la página web de la línea; tiene una variedad de 7 productos que prometen dar ese brillo, al que la actriz nos tiene acostumbrados, en su propia piel.

La línea integra desde el limpiador That Hit Single, hasta el sérum JLo Glow. No se puede quedar la mascarilla multitask, la crema That Blockbuster in a Nonstop Wonder, la crema con protector solar SPF 30, que tiene el nombre That Big Screen, el contorno de ojos That Fresh Take, el booster instantáneo That Star Filter y suplementos nutricionales That Inner Love in a SKin-Nutritious, ¡imposible quedarse! ya que la verdadera belleza es la que nace desde adentro.

FUENTE: DL