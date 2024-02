Anthony Santos acudirá el martes a tribunal para responder orden de rebeldía

Send an email

El afamado bachatero Anthony Santos acudirá el próximo martes por ante la jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que emitiera orden de arresto en su contra por rebeldía, tras no asistir una audiencia de juicio de fondo que se le sigue al artista acusado de violar la Ley 65-00 sobre derecho de autor.

La información fue ofrecida a N Digital por Carlos Balcácer, abogado del bachatero, quien indicó que en la pasada audiencia no era necesaria la presencia del bachatero, pues porque se conocería un incidente.

La orden de rebeldía fue emitida por la magistrada Clara Luz Almonte Gómez, tras la ausencia del artista y su abogado titular, en la audiencia para conocer de la demanda por plagio, presentada por los sucesores de Tatico Henríquez, en su contra.

Balcácer explicó que el caso en cuestión, no se trata de una orden de arresto de condena contra el Mayimbe de la Bachata, sino en contrapartida de una rebeldía, que se subsana siendo la persona arrestada o presentándose voluntariamente en el tribunal.

“El martes yo lo voy a llevar a él, al Palacio de Justicia, para que se levante la rebeldía, sin mayores inconvenientes”, sostuvo Balcácer.

El abogado defensor argumentó que el bachatero había en ocasiones anteriores al tribunal y que la contraparte, usó como estrategia procurar su cansancio, procediendo a reenvíos constantes, debido a agotador que resulta trasladarse de Montecristi al Distrito Nacional.

“En una ocasión que él vino, se inventaron un aplazamiento, luego vino y hubo otro aplazamiento; entonces, nosotros sometimos un incidente y el juez suplente se equivocó con la fecha. Entonces, el incidente se iba a discutir ese día”, indicó.

Balcácer dijo que debido a que estaba agotado, porque a la 1:00 de la madrugada de ese mismo día, había participada de una maratónica audiencia del caso que se le sigue al exprocurador, Jean Alian Rodríguez, no pudo asistir a la audiencia del incidente del caso de Anthony Santos y envió una excusa y un abogado sustituto.

“La jueza me acogió la excusa y se preguntó: ¿Dónde está Anthony?.…y como el abogado que yo envié no tenía capacidad para conocer del incidente, es cuando la contraparte y la fiscalía procuran que la jueza lo declarara en rebeldía, imagino para que no lo recusaran como parcial”, indicó.

En diciembre del 2022, al Mayimbe de la Bachata se le dictó apertura a juicio de fondo en el proceso en su contra que llevan los descendientes del popular merenguero típico Tatico Henríquez, que lo acusan de mutilar, grabar y comercializar la canción “Corazón de piedra”.

Fuente: N Digital