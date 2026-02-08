Antigua Orden Dominicana da «ultimátum» a haitianos para que abandonen Los Mina

Será este lunes que la fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, conocerá la solicitud de medidas de coerción contra los ciudadanos haitianos acusados de matar a un menor de 14 años en Katanga de Los Mina, en Santo Domingo Este.

En la tarde de este sábado el movimiento nacionalista Antigua Orden Dominicana, visitó los familiares de la víctima y dio un «ultimátum» a los haitianos.

Ángelo Vázquez, líder del grupo nacionalista, visitó Los Mina para expresar sus condolencias a los parientes de Nauriel Nizael Medina Pérez, asesinado por dos haitianos.

«Nosotros estamos pidiendo que haya justicia, que sean condenados con la pena máxima. Un ultimátum para que tengan que salir de todos Los Mina los haitianos, porque si ellos no pueden convivir con nosotros tienen que salir de nuestro país», expresó Vásquez.

Vázquez, señaló que la situación con los trabajadores extranjeros cada día se complica más.

Ambos padres del adolescente asesinado a machetazos pidieron que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables. Describieron a Nauriel como un muchacho de estudios y «la alegría de la casa».

La Antigua Orden Dominicana dio un plazo de varios días a los haitianos para que salgan de la zona, de lo contrario serán sacados por la organización y los comunitarios.

Crimen motivado por celos

Según los parientes, la víctima de 14 años tuvo una relación sentimental con una joven de 15. Esta también era pareja de uno de los haitianos señalados por el crimen.

«Supuestamente, ella dejó al haitiano, lo suelta en banda para volver con mi hermano, pero ya mi hermano no quería. Entonces el haitiano ve eso, que ella quería estar con mi hermano, le estaba dando seguimiento, lo amenazó; cada vez que lo veía, lo amenazaba», narró Víctor Manuel Medina, hermano de la víctima.

«Los implicados son Jeffrey, de nacionalidad haitiana, y uno llamado Jason, de nacionalidad haitiana, también. Jeffrey es de 16 años y Jason de 30 años. Entonces yo exijo justicia por la muerte de mi hermano, que esa muerte no quede impune», informó Nisaury Rosario, hermana de la víctima.

Explican que atacaron al joven cuando salía de casa de un amigo a menos de un kilómetro de su residencia.

«El que tiene 30 años le cayó atrás y le dio un machetazo; entonces el otro, el que era el exnovio de la muchachita, ese fue el que lo terminó de rematar, que le hizo todo lo que le hizo en su cara», relató Medina, el padre.

Los restos de Nauriel Medina Pérez fueron sepultados la tarde de este viernes en el cementerio de Cristo Rey.

Fuente: CDN.