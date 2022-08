Antigua subdirectora del Moscoso Puello es la nueva directora del hospital

La doctora María Argentina Germán quedó designada este lunes como la nueva directora del Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, luego del cese en funciones este 14 de agosto del director interino Rafael Camilo García Santos, tras haber permanecido solo 46 días en el cargo.

Desde octubre de 2020, Germán se desempeñaba como subdirectora del centro asistencial, donde previamente su cargo era jefa del Servicio de Pediatría, posición que ocupó durante 14 años (2006-2020).

La galena fue juramentada por el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), Edisson Feliz, quien le exhortó trabajar con dedicación y esmero, tal como la ha venido haciendo desde la subdirección, para lograr fortalecer los servicios que demandan los usuarios del hospital.

De su lado, la doctora aseguró que tiene buena relación con el personal asistencial y administrativo, quienes han sido receptivos y han acogido las iniciativas que hasta el momento ha implementado, evidenciado significativos cambios en el centro, entre ellos, destacó la reducción del ausentismo laboral en un 99%.

Germán es médico pediatra, con especialidad en Pediatría Preventiva y Social y maestría en Alimentación y Nutrición. La gremialista fue la primera mujer en ocupar la presidencia regional del Colegio Médico Dominicano en el Distrito Nacional. También ocupó la presidencia de la Sociedad Dominicana de Pediatría.

Piquetes a gestión de García Santos

El pasado viernes, en las afueras del centro sanitario, se produjo un leve forcejeo entre miembros de la seguridad y decenas de personas que protestaban porque habrían sido cancelados por supuestamente pertenecer a un partido político diferente al de las filas de García Santos.

Esta versión fue corroborada por un motoconchista que brinda servicios fijos a la salida del hospital y estuvo presente al momento del piquete.

«¿Qué gana usted con cancelar gente que gana 12 o 15 mil pesos? Solo porque llegó un director nuevo que quería sacar gente y poner de los suyos», dijo el hombre que no quiso ser identificado.

Por su parte, el doctor García Santos negó tales acusaciones y dijo que los reclamos se debieron «al rechazo de las medidas adoptadas» por la gestión que encabezó, la cual buscaba mejorar las condiciones laborales y de servicios del hospital, para lo cual fue necesario ajustar procesos, organizar diversas áreas y, en casos que lo ameritaban, cambios o desvinculación de personal.

Cuatro días antes a estas manifestaciones por parte del personal, varias enfermeras del centro de salud, bajo el respaldo de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), hicieron un piquete frente a las instalaciones en reclamo de materiales gastables, medicamentos y comida decente para el personal hospitalario y los pacientes internos.

“La protesta de hoy es por la problemática que tenemos aquí en el hospital, no tenemos insumos, papel de camilla, no tenemos envoltura para las gasas ni materiales de quirófano, no tenemos bajantes, jeringuillas, insulina ni otras cosas más”, detalló en ese entonces Miriam Feliz, vicepresidenta de Asonaen.

Consultas llenas este lunes

Las consultas del Moscoso Puello estaban repletas este lunes 15 de agosto. (DIARIO LIBRE)

Diario Libre visitó el hospital en la mañana de este lunes para verificar el funcionamiento de los servicios y pudo constatar que tanto facturación, laboratorio y el área de consultas estaban operando a plena capacidad.

La queja era el tiempo de espera, debido al gran volumen de pacientes buscando consultar especialistas. Muchos llegaron desde tempranas horas de la mañana para ser atendidos en el turno vespertino.

Una señora que se identificó solo como Miranda salió muy contenta y dijo que le brindaron buen servicio, en especial, porque la cita siguiente se la «pusieron cerca».

Otra señora se trasladó desde Barahona con su tía que tiene problemas de salud por la diabetes que padece. «Ella está muy delicadita. Hasta el momento no he tenido que comprar nada, tal vez porque no es cirugía, que ahí es cuando se complica», aseguró.

En la fila de la farmacia, tres personas que recién se conocieron, conversaban sobre remedios caseros para evitar el dolor de estómago causado por la bacteria Helicobacter Pylori y otros dos se enfrascaron en un debate sobre si tres dosis de la vacuna del COVID-19 son suficientes o realmente es necesaria la cuarta dosis, todo esto mientras avanzaban a pedir en ventanilla los ultrademandados omeprazol, insulina, clotrimazol (que no había) y furosemida.

Fuente: DL