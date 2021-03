Antonio Almonte favorece debate de disensos del Pacto Eléctrico

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, favoreció este miércoles que el Consejo Económico y Social (CES) convoque a una nueva ronda de discusión para debatir los 14 disensos del recién firmado Pacto Eléctrico.

Dijo que el propósito del Gobierno, como actor del pacto, es seguir gestionando discusiones y conversaciones adicionales alrededor de los disensos y otros aspectos, para así lograr tener la reforma eléctrica que el país necesita.

“Nosotros no consideramos que el contenido del pacto sea el sumun de todo lo posible y bueno, sino que tiene un contenido positivo, pero hay que fortalecer todavía con propuestas nuevas lo que es el camino por seguir en la reforma del sector eléctrico”, aseguró el funcionario en una entrevista en el programa de televisión «El Día».

Al ser interrogado sobre la denuncia del sector social al no ser invitado por el CES a la firma del pacto, Almonte expresó que dicho documento contiene el resumen de las discusiones de todos los sectores que durante 3 años participaron en los debates y votaron en asambleas por los 212 consensos del Pacto Eléctrico.

“No fue que no hubo representación del sector social, ni que no votaron, ni que no propusieron, ni que no hay buenas propuestas que sean representativas del sector social, sino que ellos tienen otras objeciones de cuándo debía firmarse el pacto y en qué condiciones”, dijo.

Afirmó que los puntos consensuados en la firma es el resultado de los debates y las votaciones de todos los que participaron en su momento en el pacto, incluyendo a los representantes del sector social.

Asimismo, Almonte aclaró que Partido Revolucionario Moderno (PRM) no firmó el pacto antes por estar en desacuerdo con el contenido del documento, sino porque no fueron consideradas las 12 propuestas que presentó ese partido al CES mediante comunicación remitida por José Ignacio Paliza, presidente de la organización.

Fuente: El Caribe