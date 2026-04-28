Antonio Marte asegura que CONATRA no aumentará precio de pasajes pese a desafíos en el sector transporte

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El senador por la provincia Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), Antonio Marte, reafirmó su compromiso con la estabilidad económica del país al asegurar que, bajo su dirección, no se producirán incrementos en las tarifas del transporte público de pasajeros.

«Por el país, no vamos a subir los pasajes», declaró enfáticamente, subrayando que CONATRA es actualmente la institución de transporte más grande de la República Dominicana, con presencia en todo el territorio nacional.

Fuente: NT