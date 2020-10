Antonio Marte pide a legisladores que renunciaron al “Barrilito” que se lo faciliten

El senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, hizo un llamado a los legisladores que quieren renunciar a la asignación de recursos económicos extras que reciben del Senado de la República, denominado el “barrilito”, a que se los faciliten a él para distribuirlos a las personas de escasos recursos de la demarcación que representa.

“Si la senadora del PRM no lo quiere (Faride Raful) que me lo dé a mí para yo repartírselo a los pobres de allá que bien los necesitan, que no tienen empleos y que necesitan porque allá no hay una dirección, allá no hay ministerio, allá no hay empresa para darle empleo a nadie. A mí me gustaría que todo el que no lo quiera que lo junte en un barril para yo distribuirlo”, precisó el congresista.

Explicó que los fondos de asistencia social o “barrilito” como es conocido, es depositado en una cuenta senatorial y que el mismo pertenece a la provincia.

Sobre la propuesta de que el barrilito sea eliminado, argumentó que antes de pedir esto “deben ponerse la ropa de un senador” para que puedan ver todos los problemas que enfrentan en las demarcaciones pobres, en especial las que son de la frontera, en las cuales no hay ni siquiera ambulancias, los hospitales no tienen respirador automático, no hay transporte, agua ni empleos”.

En ese tenor, se quejó de que el salario y las compensaciones que devenga como legislador no son suficientes, al argumentar que trabaja diario de 8: 00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, más la participación en varias comisiones y visitas a otras provincias.

Por: El nuevo diario