Antún Batlle critica allanamientos realizados en Operación Calamar

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batle, criticó este domingo los allanamientos realizados por el Ministerio Público a través de la Operación Calamar, donde varios exfuncionarios fueron apresados.

El reformista consideró que no había necesidad de actuar con aparataje. Antún Batlle, emitió su opinión en un mensaje publicado en su red social Twitter.

Siempre he actuado de cara al sol. He sido calumniado muchas veces y siempre he desafiado a los q cómo UD hablan sandeces a q actúen. Mi vida es transparente y aunq he participar de la política no tengo nada q ocultar no de q arrepentirme. Póngase en su lugar.

— Quique Antún (@QuiqueAntun) March 19, 2023