Anuel dedica canción a Karol G: “Te echo de menos, no te entienden como yo te entiendo”

El artista puertorriqueño Anuel AA volvió a la carga al dedicarle una canción a su ex, la también cantante colombiana Karol G, etiquetándola en una publicación en su cuenta de Instagram.

La etiqueta del artista a la intérprete de “Mañana será bonito” estuvo acompañado de un corto del video oficial de su nuevo tema “Mejor que yo”, junto a Dj Luian y Mambo Kings, estrenado este jueves

“Te la dedico bebé”, fueron las palabras que el intérprete puertorriqueño utilizó en su publicación seguida del usuario oficial de Karol G en la red social, donde en las letras de la canción se escucha “te echo de menos, no te entienden como yo te entiendo”.

“Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. No te entienden como yo te entiendo (…) mejor que yo no va a ser nunca, yo tengo mis truquitos en un papel, como yo nunca te va a hacer el amor”, dice la letra de la canción dedicada a su ex.

Esta publicación se da luego de Anuel haber encendido las redes este fin de semana al mencionar a Karol G en un concierto en Estados Unidos, produciendo que tanto los presentes como los internautas enloquecieran con la mención.

“Será que Feid la dejó”, entonó Anuel AA, cambiando la letra de su canción “Más rica que ayer” y dejar sorprendido al público, quienes de inmediato gritaron.

Anuel también lanzó “Más rica que ayer” donde regresa a sus orígenes y hace su popular grito de “¡Bebesita!”, que muchos habían adjudicado cariñosamente a “La Bichota”, pero él dejó claro en Molusco TV que “Bebesita” es una frase común en Puerto Rico.

Pero no todo quedó ahí, Anuel ha probado las dulces mieles de mercadear su música a través del chisme y el 20 de abril apareció en “Mi exxx”, una colaboración con Wisin.

Además del polémico título del sencillo en el videoclip se muestra un carro muy parecido al que usaron Anuel y Karol en su primera canción juntos, “Culpables”.

Fuente: Listin Diario