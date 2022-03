Anuel y Yailin protagonizan la portada digital de People en Español

A mediados de enero, el cantante puertorriqueño Anuel y la cantante Yailin hicieron pública su relación amorosa, y a finales de ese mismo mes, confirmaron su compromiso. Desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las más controversiales de la farádula.

Por medio de una entrevista que ofrecieron a la revista People en Español, dejaron más que claro que el amor está en el aire, y que les ecanta estar en su “burbuja de amor, divirtiéndose como niños”. “Somos como dos muchachos juntos, me gusta mi relación porque somos nosotros mismos”, confirmó la dominicana.

La pareja dio a conocer que compraron una casa en Miami, la cual se está decorando al gusto de los dos. Mientras tanto se encuentran residiendo en una casa alquilada.

«Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada», confiesa Anuel, A lo que Yailin responde risueña: «¡Tenemos un carácter bien tóxico los dos!».

Durante la entrevista, People informó que Anuel fue sorprendido por su hermano que recién había salido de la cárcel. «Salió como hace tres días de preso. Hoy lo vi y me sentí súper feliz», reveló. «Esa es de las mejores cosas que pudo haber pasado» contó Anuel.

Anuel fue encarcelado el 3 de abril del 2016 en una prisión federal de Puerto Rico, y contó que durante los 30 meses que duró privado de su libertad aprendió muchas cosas, de estas, las que son importantes en la vida.

La pareja estará de gira durante el año, y declararon que su trabajo no será obstáculo para su relación. “Muchos de los shows van a coincidir”, afirmó Anuel, ya que varios de los espectáculos serán en algunas de las mismas ciudades.

Para Anuel, estar viviendo junto a Yailin en la ciudad de Miami es un sueño. «Me siento feliz, ella está aquí ya por fin gracias a Dios y el proceso de la visa se dio más rápido de lo que pensamos», dijo el reggaetonero.

Estos cuentan que comenzaron a hablar por medio de la red social Instagram. Yailin fue la primera en tener el intercambio de mensajes, a lo que el boricua le respondió. “Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!».

Cuentan que la primera vez que se vieron en persona Yailin se encontraba muy nerviosa. Yailin expresó que el cantante la trata como a una reina, esta considera al cantante como el amor de su vida. «Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona», reconoce Yailin, la cual se encuentra en un proceso de adaptación en su nueva vida en Estados Unidos.

Desde que su relación salió a la luz, el reggaetonero ha colmado de lujos y muestras de afecto a la cantante.

«El dominicano y el puertorriqueño son vecinos, se parecen en muchas cosas, hasta en la comida» cuenta Anuel. La futura señora Gazmey prontó conocerá al hijo de su pareja, Pablo, de 7 años. «Mi hijo está bien, está en Puerto Rico con la mamá. Todavía no la conoce porque Yailin acabó de llegar a Miami y el nene está en Puerto Rico porque él estudia allá», cuenta él. «Mi hijo es la luz de mis ojos».

Los cantantes se visualizan en el futuro teniendo hijos. «Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá», dice Anuel, quien asegura que Yailin será una gran mamá. «Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación», cuenta ella risueña.

Por las críticas que ha recibido la dominicana, Anuel la ha defendido a capa y espada de los comentarios crueles de las redes sociales. «Él sí sabe quién soy en realidad. La gente nada más ve lo que se ve por redes. Es algo normal ya. Uno se levanta famoso y se acuesta famoso. No lo digo ni fronteando, pero así es.

Uno se acostumbra y ya», dice Anuel sobre las presiones que trae estar bajo los reflectores.

«A veces uno quiere no ser tan famoso para poder hacer cosas normales» afirma Yailin.

Aunque estos todavía no han puesto fecha para la celebración de la boda, la pareja parece estar viviendo su luna de miel. Anuel confirmó que la dominicana es lo mejor que le ha pasado, que le da paz y felicidad.

