Anuncian el lanzamiento de la «Beca ManpowerGroup UNICDA de Impulso Académico para estudiantes de Primer Ingreso»

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SANTO DOMINGO, RD– Con el propósito de fomentar el desarrollo profesional del capital humano dominicano en áreas tecnológicas de alta demanda, ManpowerGroup, líder globalen soluciones de recursos humanos, en alianza estratégica con la Universidad Domínico Americano (UNICDA), anunció el lanzamiento de la «Beca ManpowerGroup UNICDA de Impulso Académico para estudiantes de Primer Ingreso».

El acto de lanzamiento, celebrado en el Salón de Exposiciones de UNICDA, estuvo encabezado por la Dra. Josefina Pepín, Vicerrectora Académica de la Universidad Domínico Americano (UNICDA); y la Licda. Natalia Vásquez, Gerente de País de ManpowerGroup.

La iniciativa otorgará una beca de cobertura completa del ciclo académico, incluyendo matrícula, cuotas mensuales, acceso a plataformas digitales y, de manera diferencial, acompañamiento académico y orientación vocacional continua. Los jóvenes galardonados podrán cursar una de las tres carreras clave para la innovación tecnológica que imparte UNICDA: Ingeniería de Software, Ingeniería en Ciencia de Datos o Ingeniería en Ciberseguridad.

Este programa surge en respuesta directa a los hallazgos del reciente informe global «Tendencias Laborales 2026» de ManpowerGroup. El estudio advierte sobre una «Crisis de Sucesión» en el liderazgo y la consolidación de los «Equipos Súper Híbridos», donde el talento humano y la Inteligencia Artificial trabajarán de la mano.

«Nos adentramos en una era de reaprendizaje acelerado. La tecnología dicta el ritmo, pero sabemos por nuestros estudios globales que el juicio ético y las habilidades blandas son las más difíciles de automatizar», expresó Natalia Vásquez, Gerente de País de ManpowerGroup. «A través de esta beca conjunta con UNICDA, buscamos descubrir a jóvenes con excelencia académica, pero, sobre todo, con el propósito y la humanidad necesarios para utilizar la tecnología como motor de soluciones reales para nuestra sociedad».

De su parte la Dra. Josefina Pepín, Vicerrectora académica de UNICDA resaltó: «Hoy no estamos simplemente anunciando un beneficio. Hoy estamos diciéndole los jóvenes dominicanos que su talento importa, que su esfuerzo tiene valor, y que hay instituciones dispuestas a apostar por su futuro».

Requisitos y proceso de postulación

El periodo de recepción de candidaturas estará abierto desde el 23 de abril hasta el 26 de junio de 2026 de manera digital. Para aplicar, los candidatos deben ser bachilleres graduados en 2026, contar con un promedio académico igual o superior a 90 puntos sobre 100 y haber obtenido al menos 800 puntos en la prueba РОМА.

Como parte integral del proceso de evaluación, los postulantes deberán presentar un Ensayo de Motivación, el cual tendrá un valor del 25% en la ponderación final. En este documento, los jóvenes deberán exponer su visión de futuro, su perfil de liderazgo y el impacto positivo que planean generar en su comunidad y el desarrollo del país.

Los expedientes finalistas pasarán a un panel de evaluación conjunta el 17 de julio, donde se valorarán sus habilidades comunicativas y afinidad con la tecnología, culminando con el anuncio del ganador o ganadora el próximo 19 de agosto.

Para más información sobre las bases del programa y el formulario de aplicación, los interesados pueden consultar los canales digitales oficiales de ManpowerGroup y UNICDA.

Fuente: N Tlemicro