Aplazan audiencia preliminar contra Hugo Beras y otros imputados por caso Camaleón

Santo Domingo.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió posponer para el próximo lunes 30 de marzo, a las 9:00 de la mañana, la continuación de la audiencia preliminar seguida contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y demás implicados en el presunto caso de corrupción administrativa denominado operación Camaleón.

La medida fue dispuesta por la jueza Yanibet Rivas, tras acoger un pedimento de la defensa del imputado Mariano Gustini, quien no pudo asistir a la audiencia por razones de salud, debidamente certificadas.

Durante la vista, el tribunal conoció documentos médicos remitidos por la defensa, encabezada por el abogado Mario Aguilera, los cuales contenían diagnóstico, evaluación clínica, sello y número de exequátur, elementos que, a juicio de la magistrada, cumplen con los requisitos legales para justificar la ausencia.

En ese sentido, la jueza sostuvo que no corresponde cuestionar la validez de un certificado médico cuando este reúne las formalidades exigidas.

Con esta decisión, el tribunal suspendió la audiencia y fijó su continuación para la próxima semana, cuando se espera avanzar con el conocimiento del expediente, en el que se analizan las pruebas presentadas para determinar si el caso será enviado a juicio de fondo.

El proceso forma parte de las investigaciones del Ministerio Público sobre un supuesto entramado de corrupción administrativa, mediante el cual se busca establecer las responsabilidades penales de los acusados.

FUENTE: EL NACIONAL.