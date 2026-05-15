Aplazan coerción contra hombre acusado de matar su hijastra de ocho meses en San Cristóbal

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal aplazó este viernes el conocimiento de la medida de coerción contra Joel Carmona Pinales, acusado de quitarle la vida a su hijastra de ocho meses, el pasado 19 de abril en el sector Jeringa.

La audiencia fue reprogramada para el miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la mañana, con el propósito de que la defensa del imputado prepare los presupuestos a favor de su representado.

El Ministerio Público solicita que se le imponga prisión preventiva, al señalarlo como presunto autor de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie cometidos contra la infante, Lauren Bonilla.

Momento en que trasladan a la sala de audiencias a Joel Carmona Pinales, acusado de matar a su hijastra de ocho meses. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

A su entrada a la sala de audiencias, Carmona Pinales manifestó que es inocente de los hechos que se le imputan.

Qué reveló la autopsia

De acuerdo con un comunicado del órgano acusador, la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la bebé murió a causa del “Síndrome del Niño Maltratado” y presentaba fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar, y huellas de mordedura humana compatibles con la dentición del imputado.

El cadáver mostraba “deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello”, según el comunicado.

Asimismo, indica que el hecho ocurrió en una vivienda del sector Jeringa, en la referida provincia, donde el imputado tenía poco tiempo conviviendo con la madre de la niña.

Según la acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 19 de abril mientras la bebé dormía en la vivienda donde residía junto a su madre y el imputado.

El órgano acusador sostiene que existen pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan al acusado con los hechos, por lo que considera que la prisión preventiva es la medida de coerción idónea debido al peligro de fuga.

Denuncia de la madre

El 23 de abril, la madre de la hoy occisa, Laudry Bonilla, denunció ante las cámaras de Diario Libre que Carmona Pinales le habría quitado la vida a la infante y aseguró que ella misma encontró al hombre con la bebé tomada por el cuello.

Fuente: Diario Libre