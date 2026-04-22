Aplazan medida de coerción a motoristas implicados en muerte de chofer en Santiago

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La medida de coerción contra siete motoristas acusados de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada fue pospuesta por el tribunal, generando expectación en la comunidad. La audiencia, que estaba programada para este miércoles, se centraba en la solicitud de una medida cautelar tras el trágico incidente ocurrido después de un accidente de tránsito. Abreu Quezada, de 40 años, era conductor de un camión recolector de desechos sólidos y perdió la vida tras una persecución que duró más de tres kilómetros. El caso ha captado la atención de la opinión pública, lo que ha llevado a un seguimiento cercano de los procedimientos judiciales. La nueva fecha para la audiencia se ha fijado para el lunes 27 de abril, donde se espera que se tomen decisiones importantes sobre la situación legal de los acusados. La audiencia fue aplazada para el 27 de abril.

Siete motoristas están acusados de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada.

El incidente ocurrió tras una persecución de más de tres kilómetros.

Abreu Quezada era conductor de un camión recolector de desechos sólidos.

El caso ha generado gran atención pública y mediática. La audiencia contra los motoristas implicados en la muerte de un chofer en Santiago ha sido aplazada para el 27 de abril. El caso ha suscitado gran atención pública tras la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció tras una persecución de más de tres kilómetros. Resumen generado con IA ·

Fue aplazada para el lunes 27 de abril la audiencia contra los motoristas acusados de ultimar a un chofer en Santiago después de que el tribunal decidiera posponer el conocimiento de la medida de coerción en el caso, que ha generado gran atención pública.

La audiencia estaba pautada para este miercoles para conocer la solicitud de la medida cautelar contra siete motoristas acusados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, conductor de un camión recolector de desechos sólidos, después de una persecución de más de tres kilómetros luego de un accidente de tránsito.

Fuente: NT