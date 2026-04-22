Justicia

Aplazan medida de coerción a motoristas implicados en muerte de chofer en Santiago

Fue aplazada para el lunes 27 de abril.

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Fue aplazada para el lunes 27 de abril la audiencia contra los motoristas acusados de ultimar a un chofer en Santiago después de que el tribunal decidiera posponer el conocimiento de la medida de coerción en el caso, que ha generado gran atención pública.

La audiencia estaba pautada para este miercoles para conocer la solicitud de la medida cautelar contra siete motoristas acusados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, conductor de un camión recolector de desechos sólidos, después de una persecución de más de tres kilómetros luego de un accidente de tránsito.

Fuente: NT

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