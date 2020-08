¿Apoya usted la medida de Abel Martínez de sacar a grupo de nacionales haitianos que sorprendió en juegos de azar en área de recreación infantil de un parque?

Send an email

Abel Martínez, alcalde Santiago, volvió a generar opinión pública con el tema haitiano, luego de que expulsara a un grupo de estos inmigrantes de un parque. Una ola de comentarios a favor y en contra de la acción generó el video colgado por la propia Alcaldía.

Martínez despierta el tema haitiano recurrentemente con sus medidas contra su presencia ilegal en la ciudad de Santiago, y sus advertencias sobre el presunto peligro para la preservación de los recursos naturales en el país que, según él, representan estos inmigrantes. Por esas posiciones es elogiado por unos y criticado por otros, que le acusan de racista y xenófogo.

En julio pasado, Martínez acusó a Luis Abinader, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de incluir en su programa de gobierno un supuesto plan para otorgar nacionalidad a los hijos de ilegales inmigrantes haitianos.

El edil considera que está desbordado el trasiego de indocumentados desde Haití hacia República Dominicana, junto a la supuesta falsificación permanente de carnets de identidad. Llamó a la comunidad internacional a hacerse cargo del problema haitiano, pero en el territorio de ellos.

El alcalde pidió en 2018 que se frene la presencia de extranjeros haitianos, en lo que llamó “un grito desesperado por salvar el país de la continua invasión haitiana que está depredando nuestros bosques, ocupando los espacios públicos, defecando y orinando incluso en las vías públicas”.

En el video que la propia Alcaldía de Santiago difundió este domingo, al administrador municipal se le ve llegar solo a un parque y reprender a los jóvenes que se reúnen jugando dados. Una señora que pasa por el área empieza a respaldar la acción y se queja de que los vecinos no pueden acudir a ese espacio público por la gran cantidad de haitianos.

La Alcaldía de Santiago publicó la fílmica con el mensaje: “En su recorrido de supervisión hoy domingo @AbelMartinezD sorprendió a un grupo de haitianos en juegos de azar (dados) en un área de recreación… muchos de ellos huyeron en medio de la reprimenda del Alcalde… reafirmando que los parques son para el disfrute de la familia”.

En las redes sociales mientras unos respaldan la acción del titular del cabildo, otros lo tildan de “xenófobo”.

“El victimismo le está saliendo caro a la sociedad actual. Cuando se trata de corregir algo, dicen luego que es discriminación, xenofobia, homofobia, racismo, machismo, etc. Las ideologías distorsionadas vuelven a persuadir a manipular a mucha gente. La fiebre no está en la sábana”, manifestó un usuario en la red social Twitter.

Otro agregó que “el racismo y xenofibia de este tipo da asco. Esos niños y jóvenes estaban jugando en el parque porque para eso son los parques. ¿Qué quiere? que esos jóvenes no tengan sano esparcimiento en espacios públicos y salgan a delinquir. Los inmigrantes tienen derechos y pagan impuestos”.

En tanto que circula otro post de la locutora Lasmy Grullón, en la que pide al Ayuntamiento “decir para la próxima un grupo de jóvenes o personas. Para que no se perciba como discriminación”.

A esto, el cabildo respondió “un grupo de jóvenes o personas de nacionalidad haitiana, que habitan de forma ilegal en RD y no dejan que las familias se recreen en el parque, porque ellos se apoderan de todo el entorno practicando juegos de azar, aparte de eso viven tirando basura de manera inadecuada. Creemos que así está mejor dicho, gracias”.

“Muy bien hecho por el alcalde esta gente tienen a uno harto”, manifestó otra usuaria en Instagram.

“No solo si son haitianos, también si fueran dominicanos, lo mal hecho mal hecho esta y debe prohibirse”, agregó otro ciudadano en esa red social.

“Primera vez que veo un grupo de NIÑOS haciendo coca a un ron lleno de dados… Si un grupo de niños no puede jugar canicas en un parque por su color de piel no aleguen juegos de azar… Después no somos racistas…”, dijo otro ciudadano en redes sociales.

De su lado, el exdiputado Luisin Jiménez expresó su “apoyo total al alcalde Abel Martínez que no permite juegos de azar en los parques. Esos juegos de dados y cartas entorpecen los encuentros familiares y comunitarios. Jugando en el suelo y con niños los ciudadanos haitianos podrían provocar desórdenes. Apostando dinero con niños”.