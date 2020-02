Apoyo de artistas extranjeros y rechazo de algunas figuras locales: así van las protestas en RD

Desde la suspensión de las elecciones municipales por el fracaso del voto el pasado domingo 16 de febrero, cada día se unen más voces a la protesta en contra del sistema político y electoral del país. Destacadas personalidades del medio artístico se han dado cita en las dos movilizaciones que se han realizado exigiendo la renuncia del pleno de la Junta Central Electoral (JCE).

En cambio, otras han utilizado la herramienta de las redes sociales para alzar la voz en un “grito” por la democracia, entre estos se encuentra el cantante puertorriqueño René Pérez “Residente”, quien fue uno de los protagonistas cuando en su país protestaron para exigir la renuncia del gobernador, Ricardo Roselló, y lo lograron.

Residente utilizó su cuenta de Instagram para dar “apoyo” virtual al pueblo dominicano. El rapero del desaparecido grupo, Calle 13, compartió un video de la manifestación realizada la noche de ayer martes en la Plaza de la Bandera, frente al edificio de la JCE, en el momento en que las autoridades lazaban bombas lacrimógenas a los protestantes.

En el clip compartido el cantante puso el emoji de la bandera dominicana. También publicó en las historias de su Instagram fotos de los varios carteles con las distintas frases que utilizaron los manifestantes.

Artistas en la JCE

Como ha sucedido en diferentes países de Latinoamérica en los últimos meses, ahora le toca el turno a los dominicanos ante este hecho sin precedentes en la historia de la nación de “tirarse” a la calle para protestar por lo que muchos califican “un duro golpe a la democracia”.

Las figuras públicas no se han quedado atrás y han acudido al llamado de protesta en los pasados días.

Los cantantes Melymel, Riccie Oriach, Vicente García, Roger Zayas,Soco, vocalista del grupo Lo Blanquito, las comunicadora Karina Larrauri, Georgina Duluc, Hony Estrella, los actores Nashla Bogaert, Paloma Rodríguez, Josue Guerrero, el cineasta José María Cabral, entre otros, fueron algunos de los que hicieron presencia en la avenida Luperón, vestidos de negro y con carteles en mano a protestar por la defensa de la democracia.

“La mamá del rap”, ha sido una de las primeras artistas que ha acudido a la manifestación los dos días e incluso hizo una publicación, que muchos dicen que fue una indirecta,: “Tú apoyaste la protesta de Puerto Rico, ¿pero no la de tu país? Es que todo es más fácil tras una pantalla. ¿Ahora entienden la dife­rencia entre fingir ser de valor y tener el valor? La ver­dad siempre duele por eso atacan al que la dice”, escribió la rapera.

Por su parte, Nashla Bogaert dijo: “Un pueblo unido se defiende con una sola voz… Exige con un solo puño al cielo… Y en el dolor se fortalece en un solo grito. Esto no se trata de reclamos necios. Nuestras preguntas aún no reciben respuesta. Esto debe seguir”, escribió con una imagen frente a la Junta.

La comunicadora Georgina Duluc se mostró indignada ante la acción de las autoridades de lanzarles bombas lacrimógenas: “Esto no es cuestión de partidos, es cuestión de democracia y soberanía, de integridad y decencia. Y aun así nos tiraron 6 bombas lacrimógenas. Pero ahi volveremos cada día.

La única forma de hacerlo bien y mejor es con el apoyo de todos, no nos van a hacer nada, no pueden hacerlo. Sigamos en paz, confiados y cuidándonos nosotros mismo. Mis compañeros que postean tan bonito.. Se verían mejor aquí en el terreno #VamoADale No faltemos ni un solo día!”, invitó a sus colegas a la manifestación que hoy continúa.

El cantante Vicente García regresó ayer a Santo Domingo para participar en la protesta y compartió vbarios videos desde el lugar de los hechos con un “estamos cansados”.

García se ha mantenido utilizando las redes sociales para hacer fuertes críticas al gobierno y al presidente a quien le dijo que, ““Hace tiempo me llegan cartas del señor Danilo Me­dina felicitándome por los premios y yo nunca sabía qué hacer con eso… Mañana (ayer) llego a Santo Domingo a quemarlas”, escribió en las historias de su Instagram y etiquetó al primer mandatario.

El cineasta José María Cabral, quien hará un documental sobre las elecciones 2020, publicó un video de las bombas lanzadas con el mensaje: “¿¿Y la democracia pa’ cuando?”.

Desde las redes

Son muchos más las celebridades que han utilizado sus redes sociales para manifestar su indignación con la situación que está ocurriendo por primera vez en la media isla.

La comunicadora Miralba Ruiz utilizó su cuenta de Twitter, donde tiene más de 250 mil seguidores, para escribir el siguiente mensaje: “Si dejan que se metan los políticos en las protestas, pasará lo mismo que con Marcha Verde: la van a desacreditar. La protesta es del PUEBLO. Es una indignación contra el sistema!! DEJEN DE SACARLE CAPITAL POLÍTICO A TODO POR DIOS!!!”.

El actor Carlos De La Mota, es un acérrimo crítico del gobierno y su residencia y constante ocupaciones en México no son impedimentos para que el histrión deje de estar al pendiente de lo que ocurre en su patria.

El protagonista de la telenovela “Médicos” dijo que viene al país el próximo viernes a unirse a las distintas protestas que se están realizando en distintos puntos del país.

Igualmente su compueblana, la locutora Yokasta Díaz publicó un video en su cuenta de Instagram para invitar a todos los veganos a la protesta en esa provincia hoy miércoles.

Esta situación ha tocado a todos incluido al cantautor Juan Luis Guerra, quien sacó su lado sociopolítico sale a flote tras el colapso de las elecciones y calificó el proceso como una “vergüenza”.

Al otro lado de la moneda

El exponente urbano Lápiz Conciente, en cambio, optó por enviar un mensaje a los dominicanos (que después borró) invitándolos a educarse. “Nosotros somos dominicanos, no somos ni PLD, PRD, PRM, PRSC, etc., debemos autoeducarnos, elegir roles diferentes que aporten a nuestro desarro­llo”, rezaba el escrito.

Sin embargo, desde ayer “El papá del rap” está ene l candelero por un video, donde solicitó que le depositen dinero en una cuenta para echarle combustible a su vehículo y poder asistir a la protesta.

“La gente que va a protestar, voy a dejar mi número de cuenta para lo que van a gastar de pasaje y lo que van a echar de gasolina me lo depositen en la cuenta, que le voy a solucionar a una cuanta gente y a unos cuantos niños que lo necesitan… A la gente que quiere protestar mejor vamos a usar esa moña para resolverle a par de gente, no estoy relajando… y no me pregunten de qué lado yo estoy del lado del pueblo. Siempre del lado del pueblo, pero de los que tenemos cerebro”, dijo el rapero.

Igualmente, el empresario de la comunicación y aspirante a la diputación de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bolívar Valera, ha sido fuertemente criticado por un tuit que escribió y decía que los jóvenes que protestaban a favor de la destitución de los jueces JCE no les interesaba realmente el futuro del país, sino, los me gusta que recibirían al subir las imágenes protestando.

“Los popis no votan… solo quieren sus likes en protestas”, escribió el locutor del espacio radial “El Mañanero”, tras este polémico tuit, lo borró y luego publicó una disculpa: “Mis más honestas disculpas por el tweet en forma de broma que hice”.