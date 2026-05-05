Apresan a “El Baca” por agresión y robo a adulto mayor en Tenares



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 18 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División de Investigación (DICRIM) en Tenares, arrestaron mediante orden judicial a un joven señalado como uno de los responsables de agredir y despojar de dinero a un adulto mayor en ese municipio.

El detenido es Juan Rodríguez Vargas, alias “El Baca”, de 19 años, residente en el sector La Guama, en Tenares. Su arresto se produjo tras labores de inteligencia, búsqueda y captura, en cumplimiento de la orden judicial No. RAJ-2026-00211, de fecha 4 de mayo de 2026.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando tres individuos penetraron a la vivienda del señor Ramón Durán, de 75 años, a quien golpearon con un objeto contundente para despojarlo de RD$300,000 en efectivo.

Las autoridades indicaron que uno de los agresores, identificado por la víctima como “Juan”, le provocó múltiples heridas, incluyendo trauma moderado y fracturas en la región facial. El adulto mayor permanece ingresado en un centro de salud en San Francisco de Macorís.

Según el informe policial, Rodríguez Vargas habría participado en el asalto junto a otros dos individuos conocidos como “La Leche” y “Chelo”, quienes permanecen prófugos. Durante el arresto, al detenido se le ocuparon RD$4,000 en efectivo.

Al ser interrogado por los investigadores, el detenido admitió su participación en el hecho.

Las autoridades policiales informaron que mantienen activa la búsqueda de los demás implicados, con el objetivo de someterlos a la justicia.

En cuanto al detenido, se encuentra bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Fuente: Panorama