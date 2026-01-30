Justicia

Apresan hombre por presunto abuso sexual a una menor de 12 años en Bayaguana

Una nota policial indica que la detención ocurrió la tarde del jueves, mientras los agentes realizaban un recorrido por la carretera Bayaguana–Dajao, donde observaron una pasola sin placa ni numeración visible debajo de un puente, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Al acercarse al lugar, los agentes constataron la presencia del ciudadano junto a un menor de 12 años de edad, procediendo de inmediato a su arresto y traslado al destacamento de Bayaguana para los fines correspondientes.

De acuerdo con el informe, el menor habría manifestado que fue llevado al lugar bajo amenazas, versión que es investigada por las autoridades. El padre del niño confirmó que su hijo frecuentaba diariamente el complejo deportivo del municipio para realizar actividades deportivas.

Durante la requisa, al detenido se le ocuparon dos teléfonos celulares, dinero falso con muñequitos y 2500 pesos reales en efectivo.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Fuente: En Segundos

