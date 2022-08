Apresan hombre que “durante años” estafó clientes de Edesur haciéndose pasar por supervisor

SANTO DOMINGO.- Edesur Dominicana informó que, luego de una labor de inteligencia por parte de su Dirección de Seguridad, en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, fue capturado en flagrante delito Radhamés Herrera Veras, un hombre que, según detalló la empresa, se hacía pasar por supervisor de la compañía utilizando un carnet falso, y quien llegó a estafar a cientos de sus clientes durante casi siete años.

Medio Ambiente aclara no se ha confirmado tipo de araña que mordió joven en Mao

Medio Ambiente aclara no se ha confirmado tipo de araña que mordió joven en Mao

Al momento de su apresamiento, se había emitido contra él la orden de arresto No. 0178-2020-TAUD-1537 suscrita por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente adscrita al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal.

Fue realizado en flagrante delito por un sargento mayor de la Policía Nacional propietario de un colmado de Los Alcarrizos, que también presuntamente fue estafado meses atrás por Herrera Veras, quien portaba el carnet falsificado de la empresa, así como varias facturas de electricidad.

Aumento de 10% a técnicos educativos será pagado a partir de septiembre

Aumento de 10% a técnicos educativos será pagado a partir de septiembre

<img class=’alignnone size-full wp-image-1321949′ src=’https://admin.noticiassin.com/wp-content/uploads/2022/08/whatsapp-image-2022-08-30-at-55022-pm.webp’ alt=» width=’1200′ height=’1600′

Contra Herrera Veras pesan tres querellas por parte de Edesur por usurpación de identidad, al usar un carnet falso para hacerse pasar por supervisor de la empresa.

De acuerdo a reclamaciones de clientes, se presume que Herrera Veras habría estafado a decenas de personas, la mayoría comerciantes, en un periodo de casi 7 años, con domicilio en Haina, Pantoja, Los Alcarrizos, Baní, San Cristóbal y Las Caobas, con sumas que oscilan entre los RD$10,000 y RD$150,000 pesos.

Según la orden de arresto, en su modo de operación Herrera Veras se hacía valer de un carnet falso de la empresa Edesur y uniforme de brigadista, bajo la promesa a algunos de los clientes de “arreglar” sus contadores para bajar el costo de su factura, y, otras veces amenazaba con que la aumentaría.

Edesur Dominicana dijo, además, que supuestos abogados de Herrera Veras se habrían acercado a miembros de su seguridad intentando sobornarles con RD$100,000 para que retiren la querella.

Llamó a los clientes que han sido estafados por Herrera Veras a querellarse contra él para que el proceso penal siga el curso correspondiente.

Tras su arresto, Herrera Veras fue conducido al destacamento Policial de Los Alcarrizos. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

FUENTE: NOTICIAS SIN