Apresan hombre y le ocupan cientos de botellas de alcohol presuntamente adulterado en SDO

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Agentes policiales, adscritos a distintas direcciones, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron mediante allanamiento a un hombre vinculado a la presunta falsificación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas.

La intervención fue realizada en una vivienda ubicada en la calle Central, esquina avenida del Este, sector Bellas Colinas de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, donde fue arrestado Alberto Lima García, residente en el referido lugar.

En la operación participaron miembros de la Subdirección Regional de Inteligencia Santo Domingo Oeste (Dintel), con el apoyo de unidades de la Policía Preventiva y la Unidad Topo. Posteriormente se entregó las evidencias a personal del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

Evidencias ocupadas

Durante la operación, las autoridades ocuparon cientos de cajas de bebidas alcohólicas (whisky, tequila y ron), conteniendo botellas llenas y vacías, las cuales estaban almacenadas en el segundo nivel del inmueble, distribuidas en tres habitaciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el líquido contenido en dichas botellas presenta características compatibles con adulteración, lo que representa un grave riesgo para la salud pública, debido a la posible presencia de sustancias tóxicas como metanol, capaz de provocar intoxicaciones severas, ceguera e incluso la muerte.

Las evidencias fueron debidamente contabilizadas por representantes del Ministerio Público y posteriormente entregadas al CECCOM para los fines legales y periciales correspondientes.

Asimismo, durante el operativo fueron ocupados los siguientes vehículos: Una furgoneta marca Toyota, modelo Accent, color blanco, placa I078117 y una motocicleta tipo pasola, marca Yamaha Axis, color negro, placa No. K1831202.

Al ser interrogado, el detenido manifestó que la mercancía pertenece a otra persona, cuyo nombre se hace reservas por el momento.

Admitió, además que las bebidas eran presuntamente adulteradas y que él se encargaba del proceso de mezcla.

El detenido y los vehículos ocupados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles implicados en esta red ilícita.

Advertencia a la ciudadanía

La Policía Nacional reitera a la población el alto peligro que representa el consumo de alcohol adulterado, el cual puede causar daños irreversibles a la salud e incluso la muerte. Se exhorta a adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos autorizados y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con su comercialización ilegal.

Fuente: Panorama