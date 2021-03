Armando Manzanero no deja herencia para uno de sus siete hijos

Armando Manzanero procreó siete hijos. Uno de ellos no fue incluido por el fenecido cantautor mexicano en su testamento antes de morir, el 28 de diciembre de 2020, a los 85 años, y eso podría abrir un conflicto al interior de la familia.

Mainca Manzanero, una de las hijas del veterano artista, fue quien dio a conocer que su hermano Rodrigo no fue contemplado para recibir parte del legado de su padre.

“Era algo que él esperaba. Él había estado mucho tiempo ausente de vivir aquí en México, él vivía en Lima, Perú, luego un tiempo vivió en Chile”, explicó Mainca en el programa «Ventaneando» (TV Azteca).

La situación familiar amenaza con un escándalo, lo que su hija, entre lágrimas, dijo que lamentaría.

“Porque es más fácil aceptar y decir ‘oye, no estoy de acuerdo’, pero no manchar las cosas así, sobre todo cuando papá ya no está. Estas son las decisiones que él tuvo, y bueno, somos seres humanos, somos hermanos, a lo mejor en un momento dado podamos darle un porcentaje a Rodrigo también, pero eso es algo que no está en mis manos tampoco, decidir por todos”, manifestó Mainca.

+ Hijos peruanos

Mainca y Rodrigo fueron procreados durante la relación sentimental que Armando sostuvo con una modelo peruana.

Sin embargo, los hermanos se distanciaron porque el autor de «Somos novios», «Adoro» y decenas de canciones llevó a su hija a vivir a México y fue criada por Cristina Blum, madre de Juan Pablo Manzanero.

Además de Mainca y Juan Pablo, sus otros hijos son Armando, Diego, Martha María Elena.

Rodrigo ha sido el hijo «más polémico» de Manzanero, debido a sus problemas con las drogas y la tensa relación que llevaba con su padre.

En varias ocasiones declaró que el cantautor nunca lo apoyó en los momentos más complicados de su vida.

Sobre la decisión que tomó Manzanero en vida de no incluir a Rodrigo en su testamento, la hija del cantante explicó: “Mi papá así lo decidió, no es algo que nosotros tengamos nada qué ver, Sí todos somos hermanos, sí por supuesto tenemos un porcentaje de regalías, pero pues mi papá yo creo que también tuvo sus motivos o razones del por qué no incluirlo a él”.

Ante los rumores que aseguran que Rodrigo vendería una entrevista exclusiva luego de enterarse que quedó fuera del testamento, Mainca comentó: “Te lo digo con el corazón, cada quien obtiene lo que desea”.

Sin embargo, Mainca sostuvo que Rodrigo no se quedó con las manos vacías, pues su padre le dejó en vida un lugar donde vivir.

“Le dejó mi papá un departamento donde vivir, no tiene que pagar renta, solamente tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza pensar que algo no estuvo bien, y que pues en vez de enojarse dar gracias por lo que tiene…», expresó.

Luego añadió: «Siempre estuvo resolviéndole situaciones, sacándolo de problemas y a lo mejor esta gacho que yo esté hablando así, de cosas que nunca habían salido al público, pero no se vale … pues bueno, que también piense porqué no le tocó, o sea qué tantas cosas mi papá tuvo que resolverle, o qué tantas veces tuvo mi papá que pagar cosas para que él estuviera bien”.

Fuente: LD