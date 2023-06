Artistas dominicanos van por premios Juventud

Send an email

Premios Juventud ya tiene sus nominados. La gala de entrega se realizará el jueves 20 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Chris Lebrón, La Gabi, Romeo Santos, Natti Natasha, Cardi B, Prince Royce, Chimbala, entre otros, son los dominicanos nominados en esta versión.

Lista parcial de dominicanos nominados:

Artista Premios Juventud Masculino:

Bad Bunny

Camilo

Carin León

Daddy Yankee

Manuel Turizo

Myke Towers

Ozuna

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Romeo Santos

La Nueva Generación Masculina:

Bizarrap

Brray

Chris Lebron

Lasso

Quevedo

Rels B

Rusherking

Trueno

Yng Lvcas

YOVNGCHIMI

Artista On The Rise Femenina:

Aitana

Bad Gyal

Chesca

Danna Paola

Emilia

Kim Loaiza

La Gabi

Lola Índigo

Tokischa

Villano Antillano

Colaboración OMG:

“A tu manera” – Macaco, Pedro Capó, Alvaro Soler Ft. KY-Mani Marley

“Bailar contigo” – Black Eyes Peas & Daddy Yankee

“Despechá RMX” – Rosalía & Cardi B

“El merengue” – Marshmello & Manuel Turizo

“Forever My Love” – J Balvin & Ed Sheeran

“Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)” – Don Omar & Lil Jon

“No más” – Murda Beatz Ft. Quavo, J Balvin, Anitta & Pharrell

“Ojalá” – The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

“Sin fin” – Romeo Santos & Justin Timberlake

“Si salimos” – Eladio Carrión & 50 Cent

Mejor Canción Dembow:

“Cuca” – Kiko El Crazy

“Feliz” – Chimbala

“Gogo Dance” – El Alfa & Chael Produciendo

“Me la wa robar” – La Materialista & Angel Dior

“To’ esto es tuyo” – Natti Natasha

Mejor Colaboración Dembow

“Delincuente” – Tokischa, Anuel AA & Ñengo Flow

“Le doy 20 mil” – El Alfa & Prince Royce

“Pichirry” – Kiko El Crazy & El Alfa

“Soy Mamá (Remix)” – La Insuperable, Farina & Yailín La Más Viral

“Súbete a mi moto” – Chimbala & Angel Dior

“Wapae” – 6IX9INE, Angel Dior, Lenier Ft. Bulin 47

Mejor Colaboración Pop/Urbano:

“Aeiou” – Justin Quiles & Robin Schulz

“Éxtasis” – Manuel Turizo & Maria Becerra

“Mayor que usted” – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel

“Muñecas” – Tini, La Joaqui & Steve Aoki

“Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap & Quevedo

“Suelta” – Dímelo Flow, Rauw Alejandro, Maria Becerra, Farruko, Mr. Vegas & Fatman Scoop

“Te felicito” – Shakira & Rauw Alejandro

“TQG” – Karol G & Shakira

“Tu recuerdo” – Wisin, Emilia & Lyanno

“Vacaciones” – Luis Fonsi & Manuel Turizo

Tropical Hit:

“Decidí tener pantalones” – Víctor Manuelle

“La bachata” – Manuel Turizo

“La fórmula” – Maluma & Marc Anthony

“Otra vez” – Prince Royce

“Pegao” – Camilo

“Peligro” – Luis Vazquez

“Quiero quemar la pista” – Limi-T 21

“Sin ropa” – Sie7e

“Todavía te espero” – Luis Figueroa

Tropical Mix:

“Cumbia del corazón” – Los Ángeles Azules & Carlos Vives

“El merengue” – Marshmello & Manuel Turizo

“El pañuelo” – Romeo Santos & Rosalía

“La fórmula” – Maluma & Marc Anthony

“Monotonía” – Shakira & Ozuna

“Pan para Yolanda” – Melendi & Aymée Nuviola

“Pasa” – Fonseca & Matisse

“Si te preguntan…” – Prince Royce, Nicky Jam & Jay Wheeler

“Soy yo” – Don Omar, Wisin & Gente de Zona

“Te olvidaste de mí” – Frank Reyes Ft. Rafa Jiménez

Mejor Álbum Tropical:

24/7 – Gusi

Canciones Del Corazón – Olga Tañón

Cumbiana II – Carlos Vives

Debut y Segunda Tanda, Vol. 1 – Gilberto Santa Rosa

Empezando Otra Vez – Daniela Darcourt

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos

Limi-T Para Siempre – Limi-T 21

Luis Figueroa – Luis Figueroa

Mi Muchachita – Elvis Martínez

Pa’llá Voy – Marc Anthony.

Fuente: El Nacional