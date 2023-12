Artistas que anunciaron su retiro en 2023, sus motivos y a qué se dedicarán

La fama no permite que las celebridades vivan sus vidas privadas como quisieran. Estar siempre expuestos genera en ellos ansiedad, al punto de tomar decisiones decisivas, como el retiro definitivo o temporal.

Las razones que llevan a los artistas a alejarse de los reflectores y los escenarios son diversas. Desde problemas de salud, ganas de hacer otras cosas, estudios, viajes en familia…o como sucede en muchos casos para crear interés en el público ante una posible gira o proyecto, o incluso, por su religión, se enmarcan entre las principales causas.

Y es que, para algunas celebridades la fama no lo es todo en la vida y es que algunos, aún estando en la cima del éxito, han tomado la decisión de alejarse de los reflectores para llevar una vida normal.

Este 2023, varios artistas sorprendieron a sus fanáticos anunciando sus retiros en plenos conciertos, otros lo hicieron en redes sociales, y, aunque en un principio no anunciaron las causas, con el tiempo dieron a conocer sus motivos.

Desde Diario Libre, hemos hecho un levantamiento de los cantantes que anunciaron sus retiros y a qué se piensan dedicar.

Anahí

La integrante de RBD declaró al periódico ‘Reforma’ en octubre pasado que la gira ‘Soy Rebelde Tour’marcaría su retiro definitivo pues entre sus planes estaba dedicarse completamente a la familia que formó con Manuel Velasco.

«Definitivamente este tour es el último baile, es una hermosa despedida que me voy a llevar por siempre en el corazón (…) Puedo despedirme así de bonito y mostrar a mis hijos y algún día a mis nietos lo que dejé en los corazones de las personas. Lo que para mí más importa es ese amor que se va a quedar por siempre», reseñó el diario.

Daddy Yankee

El icono del reggaeton puso fin a sus poco más de tres décadas de carrera el pasado 3 de diciembre con un último show en su natal Puerto Rico.

Durante su presentación, Daddy Yankee reveló que su decisión de alejarse de la música era para comenzar una nueva etapa en su vida, la cual estaría dedicada por completo a su fe.

«Este día para mí, es el más importante de mi vida… esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mí y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo», escribió en Instagram el pasado 4 de diciembre.

Nicky Jam

El artista urbano tomó por sorpresa a sus seguidores al anunciar su retiro de la música en octubre pasado. Pese a Nick Rivera Camil, mejor conocido como Nicky Jam, no reveló sus razones para alejarse del medio, adelantó que haría una gira para despedirse, así como un nuevo álbum.

«Yo quiero estar tranquilo, yo quiero relajarme. De pronto quiero hacer mi última gira y mi último álbum», dijo en una entrevista.

Ricardo Montaner

El reconocido cantautor nacionalizado dominicano, Ricardo Montaner anunció su retiro de los escenarios.

La noticia la dio al final de su concierto en Costa Rica ante más de 10.000 fans, según publica Infobae.

El artista, quien cerrará su gira «Te echo de menos» en el Palacio de los Deportes, Santo Domingo, dijo que se trata de un descanso después de más de tres décadas sin pausas.

Su retiro de los escenarios no quiere decir que también lo haga de la música, pues el afamado cantante manifestó su intención dedicar tiempo a escribir y grabar. También a pasar tiempo con sus nietos más pequeños, índigo, hija de Evaluna y Camilo y Apolo, hijo de Mau y Sara Escobar.

Ricardo Arjona

Un caso muy diferente es el de Ricardo Arjona, quien el pasado 10 de diciembre reveló que por complicaciones de salud había tomado la decisión de decir adiós. El intérprete de ‘Quién diría’ y ‘Mujeres’ confesó que había pasado «por más de seis infiltraciones de columna para poder mantenerse en pie» y terminar con su gira ‘Blanco y Negro’.

Finalmente detalló que se sometería a una delicada cirugía en la columna y, aunque en sus planes estaba volver, podría no hacerlo. «Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este», señaló.

«Si no lo encuentro, prefiero no volver«, anotó en Instagram. «Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen ‘Seco’, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón», concluyó.

Silvestre Dangond

En enero de 2023, Silvestre Dangond anunció que se retiraría de los escenarios hasta que se sintiera listo para volver a llevar alegría a su gente, decisión que tomó por todo el proceso que vivió al haber sido el protagonista de la novela biográfica del maestro Leandro Díaz y el tiempo que duró lejos de su familia.

«Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero chao familia y volveré cuando lo sienta, y volveré cuando me sienta diferente, cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí», dijo Dangond.

Las razones que llevaron a Silvestre Dangond a retirarse están relacionadas con la grabación de la novela Leandro, de la cual fue protagonista, pero que lo alejó de su familia, lo que lo llevó a despertar varias emociones que no le gustaron.

«Me cansé, estaba cansado, estaba agotado, tenía mucho desinterés por lo que hacía, estaba pensando mucho y no tenía un norte, estaba muy desubicado«, explicó Dangond.

Pero, el retiro de Silvestre Dangond duró menos de un año, pues el 10 y 11 de noviembre de 2023 estrenó en el parque de la Leyenda Vallenata su más reciente producción Ta malo. Dos noches en las que los seguidores del urumitero disfrutaron del lanzamiento en vivo de su última producción discográfica.

Karol G

El 24 de febrero de 2023, en una entrevista para la emisora EXA 104.9 de México, Karol G confirmó que se retiraría de los escenarios en 2023 para dedicarse a estudiar y crecer en campos como la grabación y la producción.

Según Karol G, en medio de las giras que tuvo en 2022 (Bichota Tour y Strip Love Tour) se dio cuenta de que podía desarrollar otros aspectos de la música con los que no estaba tan relacionada, por lo que tomó la decisión de dedicarse un tiempo para evolucionar en su carrera musical.

«Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más, a aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estabaacostumbrada que tenía a alguien que lo hacía conmigo o que lo hacía por mí, que me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar», explicó la cantante en la entrevista.

Pero la decisión de estar retirada de los escenarios no le duró mucho, pues en marzo de 2023, mientras celebraba las tres fechas Sold out que tuvo en Puerto Rico, la Bichota se confesó con sus seguidores en una publicación de Instagram en la que aseguró que le habría gustado hacer una gira de conciertos con temática de su álbum Mañana será bonito.

Eduin Caz

A finales de julio pasado, Eduin Caz dio a conocer que se tomaría un descanso por «tiempo indefinido» para «recuperar su vida». Mientras que un mes después declaró a ‘Ventaneando’ que su objetivo principal tras dejar los escenarios era «ser un buen padre de familia».

Aunque a la fecha el cantante no ha revelado qué sucederá con Grupo Firme, el pasado 12 de diciembre lanzó cuatro nuevas canciones.

Fuente: DL