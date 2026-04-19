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Asaltan a mujer a plena luz del día en el sector El Millón

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Distrito Nacional, RD. – Una mujer fue asaltada a plena luz del día en el sector El Millón, en un hecho ocurrido alrededor de las 11:00 de la mañana en la calle Francisco Prats Ramírez, entre las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Arnaud.

La víctima fue identificada como Ramona Rojas, quien reside en un edificio cercano al lugar donde se produjo el incidente.

El suceso ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes denuncian la ocurrencia de este tipo de delitos en horas del día, lo que aumenta la sensación de inseguridad en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información sobre los responsables ni mayores detalles sobre las circunstancias del asalto, mientras comunitarios esperan acciones que refuercen la seguridad en el sector.

Fuente: De Último Minuto

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