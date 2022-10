Asaltan en su apartamento al ex sub administrador del Banco de Reservas

Santo Domingo. – El economista y ex sub administrador del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, denunció la mañana de este viernes que desaprensivos penetraron a su apartamento para robarle.

El exfuncionario de Banreservas hizo la denuncia a través de su cuenta de Twitter donde informó que el hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana de este viernes.

“Cerca de las 3 am dos asaltantes entraron a mi departamento. El primero, me defendí, luego al aparecer el segundo, me detuve”, indicó.

A su vez, detalló que los desaprensivos lo ataron de manos y pies para poder sustraer sus pertenencias.

“Y al irse taparon la boca. No encontraron gran cosa, duraron casi una hora. Estoy bien”, expresó.

