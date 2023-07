Asegura reducción de violencia y delincuencia solo lo perciben quienes andan en vehículos con escoltas

Send an email

El exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque dijo que no se corresponde con lo que siente la población, la información suministrada por el gobierno en el sentido de que se han reducido en un 21% los hechos de violencia y criminalidad, en los primeros seis meses del presente año.

“Bueno, eso simplemente hay que preguntárselo al ciudadano y a la ciudadana de a pie, no el que anda en carro y con escolta, ese ciudadano de a pie, sencillamente no sale de noche porque está aterrorizado”, sentenció el exvicepresidente de la República.

Alburquerque dijo que no se puede salir a las calles de noche, no solo por la inseguridad que se vive en la capital, si no en todas las ciudades del país.

“Hay una inseguridad ciudadana, y todo el mundo está pegando el grito al cielo, porque la gente dice que no puede salir de noche, solo hay que ver las redes sociales, donde se muestran los robos a pequeños colmados, una muchacha que iba por las calles y desde un motor en marcha le arrancaron la cartera, todo eso se ve a diario”, criticó el dirigente opositor al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA.

Entonces, “no sé dónde estará esa disminución de la violencia, puede ser que esté en la cabeza de algunos funcionarios, pero, la percepción y la realidad indican claramente que la violencia ha continuado”.

En otro orden, el jurista y profesor universitario urgió a las autoridades y otros sectores de la población tomar las medidas que sean necesarias para detener los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, o exparejas.

Rafael Alburquerque quien es miembro fundador del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que esa organización política encabezará un bloque opositor integrado por 12 partidos y movimientos políticos para llevar al poder al doctor Leonel Fernández.

Alburquerque, quien es miembro de la Dirección Política del partido opositor, afirmó que las encuestas que manejan establecen claramente que hay un empate técnico entre Fernández Reyna y el actual presidente Luis Abinader.

“Si, nosotros tenemos en estos momentos, prácticamente, acuerdos con 12 organizaciones políticas, y lo iremos anunciando poco a poco, de manera que habrá presentación semanalmente de alianzas con otras fuerzas políticas, ya hicimos una con el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, tenemos los nombres de los otros, lo que pasa es que no lo decimos de manera pública porque hay una mano muy larga que muchas veces obstaculiza esas alianzas”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos que le hacen sus opositores en el sentido de que no tienen las suficientes candidaturas para los venideros comicios, el dirigente opositor dijo que con el masivo proceso de inscripción de precandidatos este fin de semana en todo el territorio nacional, esos argumentos han sido desmentidos.

“Cuando decían que no teníamos estructuras, con lo de la marcha del Primero de mayo admitieron que sí, pero luego pasaron a afirmar que no tendríamos candidatos y candidatas, entonces resulta que este fin de semana se han inscrito en todos los locales del partido más de 4,000 compañeros y compañeras, y de ellos escogeremos a nuestros candidatos, a parte de una reserva del 20% que se le da a la dirección del partido para algunas candidaturas y las alianzas”, recordó.

Dijo que eso se verá a partir del día 12 cuando esas inscripciones se depositen en la Junta Central electoral, se podrá observar esos precandidatos y precandidatas lanzados a las calles para que sus compañeros y la ciudadanía los favorezcan y se conviertan en candidatos.

Fuente: Hoy