Aseguran más de 250,000 familias han tenido acceso a una vivienda por el fideicomiso

De acuerdo al gerente general de la Fiduciaria Reservas de la Republica Dominicana, Andrés van der Horst, a través de la figura del fideicomiso se ha permitido que más de 250,000 familias en todo el país puedan acceder a una hipoteca y a un financiamiento.

“El banco le va a presar a esa persona de bajos ingresos que no tenía esa capacidad de compra y pueden tener el acceso a una vivienda y acceso al crédito y tarjeta de crédito, etcétera”, expresó el funcionario.

Resaltó que en el 2014 se hizo el fideicomiso público para la construcción de la Ciudad Juan Bosch, donde casi 25,000 familias han podido tener acceso a una vivienda de bajo costo que antes no tenían la capacidad de ser objeto de financiamiento de hipoteca de largo plazo porque no había esa figura.

“Con esta figura se ha permitido que más de 250,000 familias en todo el país puedan acceder a un financiamiento y a una hipoteca sobre la seguridad de que el constructor no va a engañar al banco y le puede prestar a esa persona de bajos ingresos que no tenía esa capacidad de compra”, explicó.

Agregó que para nadie es un secreto que a nivel público y privado el desarrollo inmobiliario ha tenido un rol protagónico en el avance económico de la República Dominicana.

“Desde Fiduciaria Banreservas tenemos unos 150 fideicomisos privados a nivel inmobiliario. Pero a nivel de las otras fiduciarias como La Universal, La Nacional, el BHD, Popular, entre otras, tienen una gran cantidad de fideicomisos hechos así. Por qué, porque el Estado a través del Fideicomisogarantiza una serie de beneficios sobre todo la exención del ITBIS, un bono tierra que ha permitido a ese sector industrial desarrollarse”, explicó.

Señaló que sin Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, el desarrollo del sector inmobiliario hubiera sido difícil.

“Antes de esa ley las anécdotas de ingenieros que engañaban personas era grandísimo y nadie se metía porque siempre había un engaño. Con el fideicomiso no, porque la fiduciaria no paga un centavo hasta que no se cumpla todo lo que dice el contrato y el banco no pone un centavo hasta que la fiduciaria no le da el visto bueno de que se está cumpliendo todo lo que dice el contrato”, resaltó el titular de Fiduciaria Banreservas.

Fuente: DL