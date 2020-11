Así es como el Banco Central mide los precios de los productos de la canasta básica

Cuando el Banco Central de República Dominicana (BCRD) ofrece las estadísticas sobre el crecimiento económico y la inflación, es común escuchar comentarios de desconfianza en la población sobre los datos divulgados por este organismo oficial.

A menudo la gente cuestiona las cifras del crecimiento de la economía diciendo que no lo notan en sus bolsillos y también pone en duda los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alegando que no se corresponden con la realidad.

Es por esto que en su más reciente Página Abierta, una publicación especial que hace el Banco Central cuando quiere aclarar algunos temas, el organismo aclara cómo determina la variación de precios de los alimentos.

En el documento titulado “Algunas puntualizaciones aclaratorias sobre las estimaciones del índice de precios al consumidor (IPC)”, el BCRD explica que el IPC refleja el promedio ponderado de los precios de los artículos más representativos de la canasta básica de consumo de los hogares dominicanos, basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Indica que para elaborar el IPC se recolectan mensualmente los precios de 305 artículos en 7,963 establecimientos de las localidades con mayor población del territorio nacional.

Tras recopilar alrededor de 90,000 precios se establece un costo relativo para los productos.

“El rango de precios de cada artículo es bastante amplio. Por ejemplo, en septiembre y la primera quincena de octubre se captaron precios del plátano verde desde un mínimo de RD$ 7.00 hasta un máximo de RD$ 40.00 por unidad, siendo el promedio de RD$21.29, para una variación de 48.7% con respecto al precio promedio de RD$ 14.32 registrado en junio”, precisa el documento.

Sobre los rubros agrícolas precisa que en el área metropolitana los precios tienden a ser mayores debido al impacto de los márgenes de transporte y comercialización.

Cita como ejemplo que los costos del plátano verde siempre serán menores en el Cibao o en Barahona, cerca de las plantaciones donde se produce, que en los supermercados y puestos de expendio del Distrito Nacional.

Los lugares con mayor concentración de habitantes, como la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, son los que tienen la ponderación más alta dentro del índice general.

Factores incluyen en la percepción de los precios

En el escrito se aclara además que la percepción de una persona sobre la variación de precios está estrechamente asociada a sus preferencias, patrones de consumo y a su poder adquisitivo.

Por eso para elaborar el IPC se toman en cuenta muchos factores. No se puede considerar una selección reducida de artículos, un área en particular ni de un solo segmento de la población porque no se podría establecer un promedio general.

El documento destaca que el índice de precios al consumidor elaborado por el BCRD recoge los precios de los productos de la canasta básica de forma consistente con la realidad, en base a una amplia muestra representativa.

“(…) la población puede tener total confianza y seguridad de continuar utilizando el IPC para dar seguimiento a la evolución del costo de la vida”, concluyen los autores.

Por: LD