Así fue como la chikungunya afectó a los dominicanos en 2014 ¿Y usted, qué recuerda?

“¡Ay, Dios mío! Otra vez la chikungunya?” el grito de asombro de una mujer que sufrió los embates de esta enfermedad, transmitida por la picadura de un mosquito.

Ella hacía turno en un centro odontológico de Baní, cuando vio en la televisión de la sala de espera, un boletín que avisaba la presencia de la enfermedad en Las Américas y la declaratoria de alerta epidemiológica para República Dominicana.

“A mí me dio tan mal, que fui doblada al hospital y hasta las enfermeras se reían cuando yo caminaba como un robot”.

La dama siguió rememorando ese 2014 cuando en el país las estadísticas hablaban de cientos de miles de afectados por esta enfermedad transmitida por el mosquito Ae. Aegypti, el mismo que causa el dengue y el zika.

Para entonces, las emergencias de los hospitales estaban abarrotadas de pacientes con sus principales síntomas, como fiebre y fuertes dolores en las articulaciones y los músculos, cansancio y hasta erupciones cutáneas.

El ausentismo laboral se estimaba en un 40%.

Fuerte erupción en la piel

Estefany Rodríguez da su testimonio cuando en la redacción de Listín Diario, los que tuvieron Chikungunya, contaban sus tristes anécdotas.

“Yo recuerdo que eran dolores musculares fuertes, fiebre y dolor de cabeza. Estaba en la universidad cuando sentí los primeros síntomas. Luego que pasaron los dolores, me dio una reacción en la piel, alergia y el ardor”.

A Estefany la enfermedad la llevó a ausentarse unos días de clase, pero no le dejó mayores consecuencias.

“A mí me dio. Solo me duró tres días, pero mire hermana, yo no me quiero acordar de ese día. Me empezó a las 12:30 del día y a las 2:00 de la tarde tenía dolores y temblores” dice William, un conductor del transporte público que tuvo que auxiliarse de otro compañero para poder llegar a su casa.

Otras personas dicen que aún tienen secuelas como artritis y dolores musculares desde el 2014.

¿Cuándo pica el mosquito?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue y el zika, con los que se puede confundir en zonas donde estos son frecuentes.

Indica que “el virus se transmite de una persona a otras por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente, los mosquitos implicados son Aedes aegypti y Aedes albopictus, dos especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el del dengue. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas especies pican al aire libre, pero Ae aegypti también puede hacerlo en ambientes interiores”.

Agrega que la enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días.

Prevención y control

La prevención es responsabilidad de todos, pues eliminar los criaderos del mosquito transmisor es lo fundamental para repetir esos tristes episodios de hace casi una década.

Es bueno tomar en cuenta que con la sequía que afecta parte del territorio dominicano, las personas tienden a almacenar aguas, pero estas fuentes deben estar tapadas.

“La prevención y el control se basan en gran medida en la reducción del número de depósitos de agua naturales y artificiales que puedan servir de criadero de los mosquitos. Para ello es necesario movilizar a las comunidades afectadas. Durante los brotes se pueden aplicar insecticidas, sea por vaporización, para matar los mosquitos en vuelo, o bien sobre las superficies de los depósitos o alrededor de estos, donde se posan los mosquitos; también se pueden utilizar insecticidas para tratar el agua de los depósitos a fin de matar las larvas inmaduras” dice la OMS.

Como protección durante los brotes se recomiendan llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición de la piel a los vectores. También se pueden aplicar repelentes a la piel o a la ropa, respetando estrictamente las instrucciones de uso del producto.

