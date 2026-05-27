Así funcionará el nuevo sistema de alerta Amber aprobado por los diputados

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La nueva ley aprobada por la Cámara de Diputados creará un Sistema Nacional de Alertas que permitirá activar de manera inmediata mecanismos de búsqueda cuando desaparezcan niños, envejecientes, mujeres en situación de violencia o personas con discapacidad.

La normativa elimina el requisito de esperar 24 horas para iniciar los protocolos de localización, permitiendo que las autoridades activen las alertas desde el mismo momento en que se reporta una desaparición.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la Policía Nacional de la República Dominicana y el Ministerio Público tendrán la responsabilidad de emitir las alertas rápidas y coordinar un despliegue interinstitucional de búsqueda.

El sistema funcionará mediante la difusión masiva de información a través de medios de comunicación, redes sociales, terminales de transporte, aeropuertos, hospitales, carreteras y entidades de seguridad del Estado.

La ley establece además que las alertas estarán clasificadas según el perfil de la persona desaparecida.

La alerta Amber será utilizada para casos de niños y niñas desaparecidos. La alerta Silver estará dirigida a envejecientes, mientras que la alerta Rosa se activará en situaciones relacionadas con mujeres desaparecidas en contextos de violencia o trata de personas.

Una vez emitida la alerta, las instituciones integradas al sistema deberán coordinar operativos inmediatos de búsqueda y localización en zonas estratégicas del país.

La legislación también contempla la creación de un registro nacional de personas desaparecidas que almacenará datos personales, descripción física, fotografías recientes, información médica relevante y detalles sobre las circunstancias de cada desaparición.

Ese registro será administrado de forma centralizada para facilitar el intercambio de información entre organismos de seguridad, justicia y emergencias.

El proyecto crea además el Consejo Nacional de Personas Desaparecidas, organismo que estará integrado por instituciones como el Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Defensa, Sistema 9-1-1, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, entre otras entidades.

Tras ser aprobado por ambas cámaras legislativas, el proyecto fue enviado al presidente Luis Abinader, quien tendrá un plazo de diez días para promulgarlo u observarlo.

Fuente: N Digital